Pronostico Juventus Sassuolo/ Bonetti: “Bianconeri superiori. Yildiz? Aspettiamo” (esclusiva 16 gennaio 2024)

Posticipo di campionato questa sera alle 20:45, all’Allianz Stadium Juventus Sassuolo chiude il programma della 20^ giornata. All’andata la squadra neroverde si impose su quella di Massimiliano Allegri, ma da quel momento la Juventus non ha più perso e continua a inseguire l’Inter sognando lo scudetto, mentre il Sassuolo ha affrontato periodi difficili e si trova ancora pericolosamente vicino alla zona retrocessione, non riuscendo a fare il salto di qualità sperato.

Sarà un test importante per una Juventus che dovrà confermare compattezza e concretezza, e dovrà stare attenta a un Sassuolo che in questo campionato ha vinto anche a San Siro contro l’Inter, dunque contro le big trova sempre qualcosa in più. Per un pronostico su Juventus Sassuolo e avere qualche punto sulla partita che si gioca tra qualche ora, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex bianconero Dario Bonetti.

Si gioca Juventus Sassuolo: che partita sarà? Tutte le partite vanno giocate ma la Juventus partirà favorita, è sicuramente più forte del Sassuolo.

Juventus sempre difensiva o crede a una squadra bianconera tutta d’attacco? L’importante sarà che la Juventus vinca questa partita e porti a casa i tre punti utilizzando al meglio tutti i reparti della sua squadra, il modo in cui giocherà per me rimane secondario.

Una parola su Kenan Yildiz, che ha già fatto vedere grandi cose: in tanti lo paragonano già a Del Piero… Direi che è prematuro. Yildiz va lasciato giocare, deve prima fare esperienza e vincere qualche trofeo; è ancora presto per paragonarlo a Del Piero.

Che Sassuolo si attende contro la Juventus? Un Sassuolo che svolga bene la sua partita in tutti i suoi reparti, da quello difensivo a quello offensivo a quello di centrocampo per poter affrontare bene la Juventus.

Domenico Berardi resta l’uomo in più del Sassuolo? Berardi è l’uomo in più del Sassuolo, certamente senza di lui i neroverdi perdono molto, lui riesce sempre a essere l’uomo in più in campo.

Qual è il suo pronostico su Juventus Sassuolo? Come ho già detto la Juventus è superiore al Sassuolo, dunque mi aspetto una vittoria dei bianconeri.

