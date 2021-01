Pronostico Juventus Sassuolo/ Cuccureddu: “Pirlo favorito e De Ligt..” (Esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS SASSUOLO: LE PREVISIONI DI CUCCUREDDU

Match interessante è sicuramente quello che si accenderà questa sera alle ore 20.45 a Torino tra Juventus e Sassuolo, atteso per la 17^ giornata di Serie A. La Vecchia Signora, torna dunque in campo dopo il buon 3-1 inferto alla capolista Milan e si è dunque fatta ufficialmente avanti anche per la lotta scudetto, pur rimanendo ora solo a sette punti dal diavolo (ma ha un match da recuperare): sicuramente oggi i bianconeri vorranno confermare le loro ambizioni a spese dei neroverdi. Per De Zerbi e i suoi sarà una trasferta complicata e delicata: il Sassuolo, per merito degli ottimi risultati rimediati al via della stagione, rimane infatti ancora attaccato alle big (è quinta a un punto dai bianconeri), ma potrebbe facilmente lasciare i gradini più belli della classifica. Per evitarlo gli emiliani dovranno però oggi realizzare la partita della vita contro una Juventus ben motivata. Per presentare questa sfida abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Credo che nonostante il valore del Sassuolo la Juve possa aggiudicarsi quest’incontro visto che è una squadra più forte.

Pensa che Chiesa possa essere l’uomo in più per la Juventus questo campionato? Chiesa è un grande giocatore, ma deve fare l’attaccante, deve essere meno generoso e esprimersi meno in fase difensiva. Deve giocare nel suo ruolo.

Che Juventus sarà quella col Sassuolo, la stessa eccezionale col Milan… Una squadra con grandi potenzialità, con grande rendimento come è sempre stata che ha solo avuto qualche battuta d’arresto. Adesso sta crescendo, può ritornare la solita squadra di sempre, deve solo stare attento a queste partite con le medie – le piccole che in campo danno sempre tutto e mettono in difficoltà le big.

De Ligt difensore ormai di valore mondiale… E’ stato preso, io ho sempre avuto fiducia in lui. La Juventus ha sempre puntato su di lui. E’ veramente forte, può solo migliorare per diventare sempre più un difensore di valore mondiale.

Quali saranno gli obiettivi del Sassuolo questa stagione? Quelli di fare un buon campionato, di arrivare tra le prime dieci, magari qualificarsi per l’Europa League, E visto che il calcio è imprevedibile potrebbe qualificarsi anche per la Champions, non si sa mai…

Cosa pensa di Locatelli, obiettivo di mercato della Juve... La Juve fa bene a puntare sui giovani e se dovesse arrivare Locatelli ben venga. Poi dipenderà anche dal Sassuolo. Di certo la rosa della formazione bianconera non è più tanto giovane, va ringiovanita, anche se intanto bisogna pensare a far bene quest’anno.

Caputo match winner a Torino? E’ un ottimo attaccante e del resto la Juve deve evitare quelle disattenzioni difensive che spesso le sono costate care questa stagione.

Il suo pronostico su quest’incontro. La Juventus è sempre la squadra più forte, quella che ha la rosa più in forte e quando gioca come sa riesce a vincere le partite…

