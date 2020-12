Pronostico Juventus Torino/ Brambati: “Pirlo favorito e Giampaolo..” (esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS TORINO: LA PREVISIONE DI BRAMBATI

E’ il Derby della Mole: quest’oggi alle ore 18.00 e tra le mura dell’Allianz Stadium per la 10^ giornata della Serie A si accenderà la sfida tra Juventus e Torino. E’ dunque una partita veramente speciale, che va al di là della situazione di classifica tra i due club, che pure ci appaiono veramente distanti. Ai gradini più alti infatti troviamo al Vecchia Signora di Andrea Pirlo, netta favorita per la migliore qualità tecnica e pure impaziente di fare bene dopo il deludente pari strappato al Benevento nell’ultimo turno di campionato. E’ invece appena terzultimo il Torino di Mister Giampaolo, che comunque sogna questa sera l’exploit, anche per rimettersi in carreggiata, dopo un avvio di stagione disastroso. In ogni caso sarà derby veramente speciale oggi e per presentarlo abbiamo sentito Massimo Brambati: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita un po’ speciale come tutti i Derby della Mole, sentiti particolarmente a Torino dalla tifoseria granata per cui questo match rappresenta veramente l’incontro dell’anno.

McKennie nell’undici titolare, potrebbe essere l’uomo in più della Juventus? Bisogna dire che McKenne deve ancora crescere, deve diventare più forte prima di poter dire la sua nel campionato italiano.

Senza Cristiano Ronaldo è sempre una Juve dimessa… E’ normale tutte le grandi squadre quando perdono il suo giocatore più forte come anche l’Inter con Lukaku hanno sempre qualcosa in meno in campo.

Che Torino si attende nel derby? Per il Torino è veramente la partita dell’anno, una partita molto importante, in cui dare il massimo, riuscire a ottenere un risultato positivo. Una vittoria per il Toro che da anni non riesce a battere la Juve sarebbe proprio un grandissimo risultato.

Cosa manca alla squadra granata per far bene? Giampaolo finora non è riuscito a dare quell’identità al Torino che riesce a mettere nelle squadre che allena. E’ proprio questa la cosa che manca alla formazione granata.

Dove si deciderà il derby? Potrebbero essere i due reparti offensivi, i giocatori più forti degli attacchi di Juventus e Torino a decidere il derby.

Il suo pronostico su quest’incontro. Credo che possa vincere la Juventus.

(Franco Vittadini)



