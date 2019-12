Pronostico Juventus Udinese/ Cuccureddu: Vecchia Signora sempre favorita! (esclusiva)

Partita non impossibile per la Juventus questa domenica contro l’Udinese: fischio d’inizio previsto alle ore 15.00 a Torino per la 16^ giornata della Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal successo in trasferta col Bayer Leverkusen nell’ultimo turno di Champions league, e centro anche in campionato si punterà al massimo. L’Udinese dal canto suo cercherà di conquistare un pareggio importante nella lotta per la salvezza, rinfrancata anche dall’ultimo pari col Napoli.Per presentare questo match abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita con una Juventus in grado di fare questo match e portare a casa i tre punti!

Un po’ di turnover nella Juve? Potrebbe anche essere visto che la rosa della Juve è molto ampia e si possono così mettere in campo tutti i giocatori.

Sarri in campo col tridente? Io il tridente lo metterei sempre in campo, poi non spetta a me fare queste scelte, prendere queste decisioni.

Per Douglas Costa uno spezzone di partita? Potrebbe anche essere visto che Douglas Costa serve molto col suo tipo di gioco alla Juventus.

Che partita si attende dall’Udinese, magari chiusa in difesa… Intanto spetterà alla Juve fare l’incontro, l’Udinese potrà solo replicare. Chiudersi in difesa poi non sarebbe l’ideale, potrebbe essere molto pericoloso per i friulani…

Pussetto in campo: è un giocatore spesso importante, il suo utilizzo quanto potrebbe servire? Senza togliere niente a Pussetto, il valore dei giocatori della Juventus è molto superiore a quelli dell’Udinese.

Il suo pronostico su Juventus Udinese. Dico Juventus. La squadra torinese è sempre la più forte in Italia, davanti a tutte le altre…

(Franco Vittadini)



