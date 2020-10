Pronostico Lazio Inter/ Bedin: “Lukaku sarà decisivo all’Olimpico” (esclusiva)

PRONOSTICO LAZIO INTER: IL PUNTO E LE PREVISIONI DI BEDIN

Una partita di grande significato quella che ci attenderà oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico tra Lazio e Inter, valida per la 3^ giornata di Serie A. La formazione biancoceleste è infatti di ritorna da una pesante e imprevista sconfitta maturata solo in settimana con l’Atalanta per 4-1 e oggi Inzaghi e i suoi avranno dunque l’occasione di rifarsi subito. Ma non sarà affatto facile: l’Inter di Conte gode di ottima salute, visto anche il 5-2 inferto al Benevento mercoledi scorso, nel recupero della 1^ giornata di Serie A. La sfida dunque si annuncia bollente, anche perchè in campo vedrà protagonisti di primo livello, dalla Scarpa d’oro 2020 Ciro Immobile al bomber interista Romelu Lukaku, già in forma splendida. Per presentare questa sfida abbiamo sentito Gianfranco Bedin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre importanti che hanno fatto molto bene lo scorso campionato.

Per la Lazio già crisi se dovesse perdere… No è troppo presto. E poi perdere con una signora squadra come l’Atalanta ci sta. E’ vero che la Lazio ha subito un 4-1 dalla formazione bergamasca ma ha avuto tante occasioni per rimettere in discussione il risultato in un match molto combattuto.

Potrebbe essere Caicedo l’uomo partita per la Lazio? E’ vero Caicedo è un ottimo giocatore ma come dimenticare Immobile che ormai da diverse stagioni continua a segnare tanti gol a ripetizione…

Inter a punteggio pieno ma già cinque gol subiti, un campanello d’allarme? La prima partita con la Fiorentina è stato un esperimento, poi col Benevento ci può anche essere stato un rilassamento sul 3-0. L’Inter ha giocato molto bene ha vinto 5-2 ma ha preso traverse, poteva segnare altri gol. E’ stata un’Inter convincente, sicura, che ha messo in mostra un grande calcio. L’ inizio dell’Inter di questo campionato è stato molto buono.

E’ Hakimi l’uomo in più dei nerazzurri? Hakimi si sta dimostrando un acquisto veramente azzeccato. Le sue incursioni sulla fascia sono eccezionali. E’ giovane, ha solo 21 anni e l’Inter col suo arrivo si è veramente rafforzata.

E che dire di Lukaku, già tre gol in due partite… Lukaku fa sempre la differenza, è uno di quei calciatori fondamentali in questa Inter.



Dove si deciderà questo match? In tutti i reparti delle due squadre, ci dovrà essere equilibrio in tutti i reparti, che siano il centrocampo, la difesa, l’attacco.

Il suo pronostico su quest’incontro. Non ne faccio, dico solo che vedere Lazio – Inter potrebbe essere uno spettacolo grandissimo.

Cosa manca a questa Inter? Il pubblico che l’ha sempre sostenuto a San Siro, tanti spettatori, una media di 66.000 spettatori a partita, che hanno seguito sempre l’Inter. Dispiace che per questo problema del Covid gli stadi siano ancora vuoti. Si sente la mancanza proprio del pubblico, speriamo che al più presto questa cosa venga risolta

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA