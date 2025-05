PRONOSTICO LAZIO JUVENTUS: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU

Il pronostico Lazio Juventus ci conduce all’analisi di un vero e proprio spareggio per la qualificazione in Champions League: si gioca alle ore 18:00 di sabato 10 maggio presso lo stadio Olimpico, per la 36^ giornata di Serie A. Si tratta di una partita sulla carta molto equilibrata con molte assenze tra le due squadre che potrebbe essere decisa da qualche episodio o da qualche giocata, qualche invenzione. Khéphrén Thuram e Boulaye Dia sono due tra i calciatori più in forma delle due formazioni si annunciano come possibili protagonisti della partita; ma anche Zaccagni e Kolo Muani potrebbero essere risolutivi in zona gol.

Con le scelte di Marco Baroni e Igor Tudor (entrambi ex, curiosamente) che potrebbero risultare decisive nell’economia dell’incontro, e in più anche da capire (ma non lo scopriremo sabato sera) se l’allenatore croato resterà alla guida dei bianconeri o invece la società sceglierà di affidarsi a un nuovo allenatore, mentre Baroni – per ora – appare saldo sulla panchina biancoceleste. Andiamo dunque a parlare del pronostico Lazio Juventus, il punto su questa delicatissima partita lo abbiamo fatto, in esclusiva per ilsussidiario.net, con Antonello Cuccureddu.

Dobbiamo parlare del pronostico Lazio Juventus: cosa si aspetta da questa partita? Non sarà una partita certamente facile per la Juventus, che dovrà fare una grande prestazione; una Juventus che manca un po’ di qualità nella sua rosa, non ha grandissimi campioni.

A Empoli per la Lazio ha deciso Boulaye Dia: potrebbe ripetersi? Dia è un ottimo giocatore e se credono in lui ci sarà sicuramente un motivo, poi ogni incontro è imprevedibile, bisogna sempre vedere cosa succede durante tutta una partita. Conta tutta la squadra, sono tanti i giocatori che possono essere decisivi.

Che incontro si aspetta dalla Lazio? Pressing e contropiede per la squadra di Baroni? Non lo so, vedremo in che modo Baroni deciderà di impostare la partita contro la Juventus.

Nella Juventus invece sta fortemente emergendo Khéphrén Thuram… Vero, finora ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, poi anche per la Juventus non ci sarà solo lui in quest’incontro.

Juventus pronta a giocarsi la partita puntando molto sul possesso palla e il gioco sulle fasce? Conterà anche attaccare, pensare a segnare, rifornire di palloni le punte nel modo giusto, nel modo ideale per un ottimo rendimento del reparto offensivo bianconero.

In questo senso Kolo Muani e Vlahovic non sembrano molto in forma nelle ultime partite… Al di là di questo loro momento di forma conta molto servire sempre le punte in maniera adeguata, un efficace lavoro tra tutti i reparti, tra il centrocampo e l’attacco della Juventus.

Baroni – Tudor la sfida delle panchine in Lazio Juventus: cosa si aspetta dai due allenatori per questa partita, e come li giudica finora? Sono entrambi ottimi allenatori, Baroni ha disputato un ottima stagione con la Lazio. Tudor ha fatto bene da quando ha preso la Juventus. Poi per questa partita vedremo cosa accadrà, alla fine sono sempre i giocatori che vanno in campo.

Crede che la Juventus possa centrare la qualificazione in Champions League? L’obiettivo è questo, c’è tanta concorrenza con la presenza di Roma, della stessa Lazio, del Bologna. La possibilità c’è di farlo in queste ultime giornate e mi auguro veramente che possa succedere.

(Franco Vittadini)