Pronostico Lazio Juventus/ Tacchinardi: “Test importante anche per Sarri” (esclusiva)

PRONOSTICO LAZIO JUVENTUS: IL PARERE DI ALESSIO TACCHINARDI

Lazio Juventus, uno dei big match nella 13^ giornata di Serie A, si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 novembre: una partita utile per valutare lo stadio forma delle due squadre, molto importante per la zona Champions League e magari rientrare nel discorso scudetto (per quanto sia molto complesso). Una partita in cui entrambe le compagini dovranno fornire risposte: soprattutto la Juventus, che si trova davanti quel Maurizio Sarri che, si dice, fu allontanato soprattutto perché mal digerito dai senatori dello spogliatoio, nonostante lo scudetto vinto nell’anno del lockdown.

Quel Sarri che alla Lazio ha trovato un gruppo plasmato dall’ottimo lavoro di Simone Inzaghi, cui far fare il salto di qualità: provare a farlo tornare nelle prime quattro in campionato, arrivare in fondo in Europa League e in Coppa Italia, dare quella precisa identità che lo aveva esaltato a Napoli esaltando i partenopei. Sarà insomma una partita vera, con tanti temi al suo interno: per un pronostico su Lazio Juventus, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi.

Lazio Juventus: che partita si aspetta? Una partita importante per entrambe le squadre che non hanno ancora trovato una loro dimensione in questo campionato, non sono ancora riuscite a esprimersi fino in fondo: Lazio e Juventus devono ancora migliorarsi. Una partita che viene anche dopo la sosta per le nazionali, e che potrebbe essere quindi condizionata in questo senso.

Sarri ritrova Zaccagni: potrebbe essere una mossa a sorpresa nella Lazio? Zaccagni aveva fatto bene nel Verona, si era distinto in modo particolare, mettendo a segno anche diversi gol. Ora alla Lazio sta faticando a mettersi in evidenza: un po’ gli infortuni, un po’ la pressione con la quale è arrivato.

A proposito di Sarri: inevitabilmente una partita speciale per lui e la Juventus… Sicuramente sarà una partita speciale per Sarri, contro una Juventus in cui aveva fatto bene vincendo lo scudetto ma aveva anche guidato giocatori importanti. Aveva ricevuto diverse critiche dall’ambiente bianconero e avrà voglia di rivalsa.

Intanto per la Juventus è un esame importante per poter risalire in classifica… Sicuramente: un’altra partita per dimostrare il valore della squadra. La Juventus in questo momento è a due facce: in Champions League gioca bene ed è già qualificata agli ottavi, ma in campionato sta facendo ancora parecchia fatica a esprimersi.

In particolare Morata sta incidendo poco: Allegri punterà ancora su di lui? Il gol che ha segnato contro la Svezia, decisivo per portare la Spagna ai Mondiali, gli ha dato fiducia e questo potrebbe esaltarlo. In generale, in attacco la Juventus sta risentendo dell’addio di Cristiano Ronaldo.

Pensa che le due squadre si studieranno o sarà una partita a viso aperto? La Lazio, secondo la concezione di calcio di Sarri, dovrebbe giocare a viso aperto; la Juventus è sicuramente, tra le due, la squadra più attendista.

Il suo pronostico su Lazio Juventus? Penso potrebbe finire 1-1: in questo momento né la Lazio né la Juventus mi sembrano in grado di imporsi sulla rispettiva avversaria e sovrastarla, perciò un pareggio è il risultato più probabile.

(Franco Vittadini)



