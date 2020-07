Pronostico Lazio Milan/ Orsi: “Partita insidiosa per Inzaghi” (esclusiva)

Una sfida di grande impatto emotivo quella che si giocherà stasera alle ore 21.45 tra le mura dell’Olimpico tra Lazio e Milan, valida per la 30^ giornata di Serie A. Il match infatti si annuncia crocevia per tante ambizioni: i biancocelesti sono sempre in battaglia con la Juventus per lo scudetto e pure arrivano alla sfida forti del successo rimediato col Torino pochi giorni fa, ma priva di nomi importanti come quelli di Immobile e Caicedo. I rossoneri invece, dopo il deludente pareggio ottenuto con la Spal, hanno certo frenato nella loro corsa verso la qualificazione alle coppe Europee e oggi certo saranno in campo ancor più motivati a ottenere i tre punti. Si annuncia dunque un match equilibrato con vantaggio per la Lazio, dove potrebbe esserci anche molti gol. Per presentare questa sfida per la 30^ giornata di Serie A abbiamo sentito Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Sarà una partita difficile per la Lazio che ha tante assenze. Con una Lazio al completo sarebbe stato tutto più facile, così quest’incontro col Milan presenterà numerose insidie, numerosi ostacoli.

Un po’ di cambi da parte di Simone Inzaghi in questa partita con il Milan? E’ normale che Simone Inzaghi debba fare questa scelta e debba rivoluzionare la squadra, dandole una organizzazione e una fisionomia diverse dalle altre partite.

Quante le possibilità della Lazio di vincere lo scudetto? Prima dell’emergenza Covid avrei dato alla Lazio molte più possibilità di vincere lo scudetto. Ora le do solo il 30%, la Juventus sta viaggiando forte, sta continuando a vincere e sembra difficile batterla. Bisognerà che la formazione biancoceleste si presenti allo scontro diretto con tre punti di svantaggio per vincere poi l’incontro con la Juve. Ma la Juventus sembra non fermarsi mai…

Correa unica punta della Lazio? Credo che sia questa la squadra che presenterà Simone Inzaghi contro il Milan, vista l’assenza di Immobile e Caicedo squalificati con Milinkovic Savic dietro Correa unica punta. Simone Inzaghi però è ottimo stratega e potrebbe trovare la ricetta giusta per sconfiggere i rossoneri.

Che tipo di partita di Milan si attende all’Olimpico? La squadra rossonera potrebbe puntare al gioco sulle fasce? Mi attendo un Milan che faccia meglio che a Ferrara con la Spal, se vorrà ottenere un risultato positivo. Se il Milan punterà sul gioco sulle fasce… Dipenderà anche da come Simone Inzaghi la disporrà in campo. Con una Lazio però che dovrebbe puntare sulle ripartenze per riuscire a ottenere i tre punti.

Pioli potrebbe rischiare Ibrahimovic? Non so fino a che punto convenga rischiare Ibrahimovic per poi perderlo per quattro – cinque settimane.

Il suo pronostico su Lazio Milan. Vedo un successo della Lazio. E’ vero che mancheranno sette giocatori, ma la Lazio vista contro la Fiorentina e il Torino ha mostrato carattere e poi Simone Inzaghi è veramente un grande tecnico!

