Pronostico Lazio Napoli/ Orsi: Inzaghi è il segreto biancoceleste (esclusiva)

Partita di spicco in questo sabato di campionato sarà Lazio Napoli all’Olimpico. La Lazio dopo il successo nei minuti di recupero a Brescia è arrivata alla nova vittoria consecutiva, mentre il Napoli ha perso in casa con l’Inter. Di conseguenza, mentre la Lazio ormai comincia a sognare lo scudetto, il Napoli non riesce a uscire da una situazione difficile per un campionato iniziato con tante speranze e che invece rischia di finire con nulla di buono per i partenopei. Per presentare Lazio Napoli abbiamo sentito il grande ex biancoceleste Fernando Orsi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Lazio Napoli che partita sarà? Una bella partita con la Lazio che partirà favorita, anche se il Napoli è sempre squadra di rango e dovrebbe disputare un buon match. Del resto ha giocatori di valore in grado di fare questo!

Crede a una Lazio da scudetto? Diciamo che la Lazio è già arrivata a nove successi consecutivi, la partita col Napoli sarà un vero e proprio esame per la formazione biancoceleste. Il Napoli non può sempre perdere e giocare male. Quello che posso dire è che l’obiettivo della Lazio è la qualificazione in Champions League, per cui l’Atalanta e la Roma sono le principali avversarie.

Cosa le piace dell’undici biancoceleste? Il fatto di non mollare mai, come testimoniano i suoi successi nella fase finale delle partite. È una squadra tosta, che non s’arrende, gioca sempre fino alla fine di ogni match!

Quali sono i meriti di Simone Inzaghi? Molti, ha fatto sempre bene, è alla Lazio da anni e ha costruito una Lazio importante. Inzaghi fa sempre giocare la stessa formazione, molto della stagione della Lazio è merito suo…

Cataldi nell’undici iniziale? No, credo che debba giocare la formazione tipo con Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic Savic. Cataldi potrebbe subentrare durante la partita.

Quali sono i problemi del Napoli? Problemi mentali, perché la rosa del Napoli è ottima, ci sono poi i rapporti col presidente che sono un aspetto importante di questa stagione. Il Napoli non si esprime sicuramente come potrebbe. In Champions League ad esempio con Ancelotti giocava molto bene, in campionato no.

Che tipo di partita si aspetta dalla squadra di Gattuso? Entrambe le squadre sanno giocare al calcio, palla a terra tanto per intenderci e così dovrebbe svolgersi questo match.

Napoli col tridente all’Olimpico? Direi di sì, è il modulo tattico che preferisce utilizzare Gattuso.

Il suo pronostico Lazio Napoli? Vedo un successo della Lazio.

(Franco Vittadini)



