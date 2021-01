Pronostico Lazio Roma/ G. Materazzi: prevedo un pari spettacolare (esclusiva)

Anticipo di lusso questo venerdì di campionato alle ore 20.45 con il derby della capitale Lazio Roma. Le due squadre vengono da risultati positivi nella scorsa giornata di Serie A, il pareggio della Roma 2-2 all’Olimpico con l’Inter che lascia la squadra di Paulo Fonseca in zona scudetto e il successo della Lazio a Parma per 0-2 che ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di risalire in classifica: 34 i punti per la compagine giallorossa, 28 per quella biancoceleste. Dovrebbe trattarsi di un match molto equilibrato e di certo molto avvincente, come da tradizione del derby. Per presentare questo Lazio Roma abbiamo sentito Giuseppe Materazzi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Lazio Roma che partita sarà? Dovrebbe trattarsi di una bella partita, le due squadre stanno facendo bene in questo campionato.

Quale è il suo giudizio su questa stagione di Lazio e Roma finora? La Lazio sta disputando un buon campionato, magari con qualche problema ma sta recuperando. Del resto in questa stagione la formazione biancoceleste ha il doppio impegno campionato-Champions. La Roma sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative.

Chi saranno gli uomini match di questo derby? Come al solito potrebbero essere Immobile e Dzeko. Però anche Caicedo ormai è una certezza, sia che giochi dall’inizio sia che entri a partita inoltrata riesce spesso a segnare. Aggiungo poi Mkhitaryan nella Roma: sta segnando, disputando grandi incontri. Anche lui è una certezza, un giocatore molto forte.

Fonseca o Inzaghi, chi potrebbe essere decisivo con le sue scelte? Tutti e due potrebbero esserlo, per un derby che si attende di grande spettacolarità. Lazio e Roma sono molto forti in avanti e proprio i due attacchi potrebbero decidere il derby.

Il suo pronostico su Lazio Roma? Credo che possa essere un derby ricco di gol, molto bello. Potrebbe finire 3-3. (Franco Vittadini)



