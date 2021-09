Pronostico Liverpool Milan/ Ielpo: “Rossoneri in forma ma gli ottavi..” (esclusiva)

Pronostico Liverpool Milan, Ielpo: “Partita spettacolare!”

Questa sera ad Anfield gran appuntamento per i gironi di Champions league con la partita tra Liverpool e Milan, pur valida solo per la prima giornata. Sarà dunque subito super sfida per il gruppo B, con una storia pesante alle spalle e tra due squadre pronte a interpretare un ruolo di grande protagonista quest’anno sul continente. Anche il Milan di Stefano Pioli, che in vetta alla classifica della Serie A a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato, punta a fare il colpaccio in terra inglese, pur privo di un acciaccato Zlatan Ibrahimovic, ma con tante frecce a disposizione. Per presentare Liverpool – Milan abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Dovrebbe essere una partita molto spettacolare, una partita molto bella.

Il Liverpool si affiderà soprattutto alle folate di Salah e Manè per perforare la retroguardia rossonera? Il Liverpool intanto punterà molto sul gioco, con una manovra aggressiva e molto arrembante. Anche veloce puntando sulla rapidità ovviamente di Salah e Manè.

Klopp arma in più a livello tattico del Liverpool, ma i Reds sono ancora competitivi come 2 – 3 anni fa… Klopp resta un signor allenatore, il numero certamente, simpatico, competente, preparato. Il Liverpool la scorsa stagione ha vissuto un anno di pausa, vedremo se saprà tornare ai suoi livelli abituali. La stagione è appena iniziata e non possiamo ancora dare giudizi.

Difficile respirare l’atmosfera della Champions per il Milan dopo tanto tempo, tanto più ad Anfield Road… Sono invece fiducioso visto come ha iniziato questo campionato il Milan. Un Milan che sembra proprio in forma e che dovrebbe essere molto carico per niente intimorito di tornare in Champions. Tanto più in uno stadio importante come quello di Anfield Road.

A centrocampo conferma per Tonali, o pensa a Bennacer? Tonali dovrebbe giocare come è successo domenica scorsa, con Kessie al suo fianco.

Il suo pronostico su quest’incontro. L’importante poi alla fine al di là del risultato sarà che il Milan disputi un buon incontro, sia in partita.

Quante possibilità di qualificazione per il Milan nel suo girone? Non molte in realtà in un girone che comprende una squadra che ha vinto diverse volte la Champions come il Liverpool, la formazione campione di squadra l’Atletico Madrid. E il Porto che è una signora squadra.

Il Milan dovrà giocare quindi al meglio delle sue possibilità per qualificarsi… Bisognerà sperare che il Porto tolga qualche punto alle altre due squadre permettendo così al Milan di avere le sue chances di passare il turno.

(Franco Vittadini)



