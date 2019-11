Pronostico Lokomotiv Mosca Juventus/ Bonetti: trasferta complicata ma… (esclusiva)

Quarto impegno di Champions league nel girone D: questa sera alle ore 18.55 si svolgerà la sfida tra Lokomotiv Mosca e Juventus, una partita non così impegnativa ma non da trascurare per la formazione bianconera che pure lo scorso fine settimana ha vinto il derby con il Torino. Pure Sarri e i suoi approdano alla quarta giornata da primi in classifica, mentre i russi del Lokomotiv, pur essendo ai quartieri alti del campionato russo, faticano in Champions e sono di ritorno da due KO con la Juventus e l’Atletico Madrid. Sarà in ogni caso importante che la Juve e Sarri soprattutto leggano bene quest’incontro. Per presentare questa Lokomotiv Mosca Juventus abbiamo sentito Dario Bonetti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Si può dire che le tutte le partite di Champions sono impegnative e non sono mai da sottovalutare come sarà questa di Mosca.

Che incontro si attende dal Lokomotiv Mosca? Credo che il Lokomotiv provi a giocarsi tutte le sue chances. Del resto la sua situazione di classifica non è ideale e il Lokomovit cercherà di attaccare probabilmente. Dipenderà poi dall’atteggiamento che prenderà la Juventus per l’esito dell’incontro.

Quale saranno la forza e i limiti della formazione russa? Sinceramente non lo so, non conosco fino in fondo il Lokomotiv per poterlo giudicare.

Juve pronta ad aggredire la formazione russa? La Juventus è una formazione in grado di poter mettere in difficoltà il Lokomotiv. Avrà tutte le possibilità per riuscire a prevalere in questa partita.

Ramsey nell’undici iniziale? Ramsey è giocatore di grande valore internazionale, credo che se giocherà potrà dare il suo contributo importante alla squadra bianconera.

La formazione di Sarri potrebbe sentire il fattore ambientale? No non credo che questa cosa poi possa condizionare la Juve.

Si attende una grande match da Dybala? Anche lui è giocatore di statura internazionale e potrebbe essere molto importante in questo impegno di Champions.

Il suo pronostico su Lokomotiv Mosca Juventus. Vedo un 2 -1 o un 3 -1 a favore della Juventus.

(Franco Vittadini)



