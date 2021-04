Pronostico Manchester United Roma/ Sella: “Dzeko è punto di riferimento” (esclusiva)

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED ROMA: IL PUNTO DELL’EX EZIO SELLA

Andata di semifinali di Europa League: stasera alle ore 21.00 sarà big match con la sfida tra Manchester United e Roma all’Old Trafford. La partita si annuncia davvero bollente, con i Red Devils che sono seconda forza nella Premier League e che in Coppa hanno già eliminato (sia pure a fatica) il Milan di Pioli: di contro la Roma di Fonseca, che dopo anche il KO col Cagliari, in Serie A fatica alla settima posizione della graduatoria. Per la Lupa però vi è nuova occasione di riscatto e rilancio in Europa, dove finora i giallorossi si sono comportati in maniera egregia. Ci aspetta dunque un incontro dove potrebbe succedere di tutto. Per presentare la partita di andata delle semifinali di Europa league tra Manchester United e Roma abbiamo sentito Ezio Sella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite, andata semifinali

Che partita sarà? Una partita sulla carta molto equilibrata con una squadra molto forte come il Manchester United e una Roma che se si presenterà al completo darà del filo da torcere allo United.

Pogba l’uomo in più dei Red Devils… Pogba potrebbe essere definito la ciliegina sulla torta dei Red Devils ma il Manchester United è veramente un’ottima formazione con elementi come Rashford e altri ancora di grande livello tecnico.

Probabili formazioni Manchester United Roma/ Quote, spazio per Cavani titolare?

Il collettivo la forza dello United? Il collettivo poi è la forza della formazione inglese, uno United che riesce a esprimersi sempre con tutta la sua squadra ad alti livelli.

Roma in difficoltà in campionato: quale tattica potrebbe utilizzare Fonseca contro lo United? Non ci saranno tattiche particolari da utilizzare, nel senso che questa semifinale di Europa League si svolgerà in due atti. E dovrà essere pensata e giocata in questo senso.

Nessun gioco particolare quindi scelto dalla Roma… La Roma magari potrà giocare con molto equilibrio tattico, coprire gli spazi per evitare le ripartenze dei giocatori dello United che sono molto veloci. Sfruttare anche le lacune difensive dello United già mostrate nella sfida col Milan.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL/ Diretta tv, il grande ritorno di Aubameyang

Quanto potrebbe servire l’esperienza di Dzeko? Molto perchè Dzeko sa segnare, sa essere utile alla squadra, è un vero punto di riferimento per tutta la squadra.

Dove si deciderà questa sfida? A centrocampo come al solito, il reparto fondamentale per lo svolgimento della partita delle due squadre.

Il suo pronostico su quest’incontro e sulla qualificazione. Do il 50% ciascuno al Manchester United e alla Roma di passare il turno. Sarà un vantaggio per la Roma giocare il primo incontro in trasferta. E’ vero che all’Olimpico al ritorno non ci sarà il pubblico, ma partendo da un risultato positivo come con l’Ajax si potrà affrontare diversamente la partita con i Red Devils.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA