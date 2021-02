Pronostico Milan Crotone/ Serafini: “Partita importante: con Mandzukic..” (esclusiva)

Per la 21^ giornata della Serie A, il Milan di Stefano Pioli torna in campo per sfidare a San Siro il Crotone di Stroppa e per il Diavolo i tre punti messi in palio sono obbiettivo obbligato. Con due punti di vantaggio in classifica, i rossoneri non possono far altro che vincere per mantenere il ruolo di capolista: serve dunque bissare la buona vittoria ottenuta contro il Bologna solo pochi giorni fa e dare spettacolo tra le mura di casa. Di contro però ecco un Crotone non certo favorito dal pronostico: gli squali tornano a giocare dopo anche il KO col risultato di 3-0 con il Genoa dello scorso fine settimana e non registrano certo il miglior stato di forma. Pure Stroppa e i suoi faranno il possibile per mettere alle corde il Diavolo. Per presentare questo match abbiamo sentito Luca Serafini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita da giocare, importante come tutte le altre, da prendere sempre nella maniera migliore per il Milan.

Match dal risultato scontato? Non ci sono mai partite scontate e bisogna affrontare tutte le partite nel modo giusto, con la concentrazione giusta.

Milan in affanno nel gioco nelle ultime giornate come mai… Non credo proprio visto che il Milan nel derby ha fatto la sua partita. A Bologna ha giocato un buon incontro con un singolo episodio negativo negli ultimi dieci minuti del match.

Un Milan quindi positivo questa stagione... Se si eccettuano le sconfitte col Lilla in Europa League e quella con l’Atalanta direi di sì. Qui infatti l’approccio mentale alla partita è stato negativo. Con la Juventus c’erano troppe assenze per poter bocciare la formazione rossonera per il risultato negativo.

Quanto potrebbe essere importante Mandzukic per il Milan? Molto per l’esperienza che ha avuto Mandzukic nella sua carriera che potrebbe essere importante per il Milan.

Che Crotone si aspetta a San Siro? Il Crotone potrebbe affrontare quest’incontro fino in fondo senza alcun timore reverenziale, provando a dare tutto in campo. Un po’ come fanno spesso le formazioni come lei quando vengono a giocare a San Siro.

Cosa potrebbe succedere quindi… Se sarà il Crotone del 6-2 contro l’Inter potrebbe essere tutto facile per il Milan, altrimenti potrebbe essere una partita più complicata.

Quante sono le possibilità di salvezza del Crotone? In coda c’è una classifica corta e confusa, può veramente succedere di tutto da qui alla fine del campionato. Anche il Crotone avrà quindi le sue chances di salvezza…

Il suo pronostico su quest’incontro. Sulla carta il successo dovrebbe essere attribuito al Milan.

(Franco Vittadini)



