Pronostico Milan Inter/ Bedin: “Inzaghi, attacca subito!” (esclusiva, oggi 22 aprile 2024)

PRONOSTICO MILAN INTER, PARLA GIANFRANCO BEDIN (ESCLUSIVA)

La partita scudetto potrebbe essere proprio il derby Milan Inter, stasera a San Siro. I nerazzurri hanno 83 punti in classifica, i rossoneri 69: in caso di successo della squadra di Simone Inzaghi, lo scudetto a cinque giornate dalla fine del campionato sarebbe matematico e anche la seconda stella naturalmente, 20 scudetti nella bacheca nerazzurra da aggiungere a tutte le altre vittorie. Ci si aspetta però una prova d’orgoglio del Milan che giovedì è uscito sconfitto a Roma 2-1 ed è uscito dall’Europa League.

Video/ Torino Frosinone (0-0) highlights: i gialloblu sprecano troppo (21 aprile 2024, Serie A)

Partita quindi che vedrà l’Inter col favore del pronostico, ma potrebbe sempre succedere di tutto. Inter con l’obiettivo scudetto, della seconda stella alle porte, Milan pronto a disputare un grande match: il derby rimane sempre partita a sé. Per il pronostico su Milan Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin, uno dei giocatori che ha fatto parte della Grande Inter degli anni ’60 in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Formazioni Roma Bologna/ Quote: Abraham finalmente titolare? (Serie A, oggi 22 aprile 2024)

Nel suo pronostico Milan Inter, come vede questo derby? Il derby è sempre il derby, partita particolare, dove può succedere di tutto. Partita troppo importante per tutte e due le squadre aperta a ogni situazione, a ogni risultato.

Crede a una prova d’orgoglio del Milan? Ci potrebbe essere una prova d’orgoglio dopo l’eliminazione in Europa League ma anche una grande prova dell’Inter che è decisa a chiudere il discorso scudetto proprio nel derby.

Pioli-Milan ormai è finita? Non lo so, non voglio esprimere giudizi non posso sapere cosa decideranno, sono cose che poi spettano alla dirigenza del Milan.

Formazioni Milan Inter/ Quote: tutti i big per Pioli e Inzaghi nel derby! (Serie A, oggi 22 aprile 2024)

Che Inter si aspetta, d’attacco fin dall’inizio della partita? Mi aspetto la solita Inter, col solito gioco, che vuole fare la partita. Quindi un’Inter che dovrebbe prendere il controllo dell’incontro dall’inizio, giocare subito in attacco.

Dimarco uomo più in forma dei nerazzurri, potrebbe essere decisivo? Dimarco è migliorato molto, ha fatto tanti progressi nel gioco ma l’Inter esprime un calcio d’assieme, non c’è solo lui. C’è una grande coralità nella manovra nerazzurra.

Dove si deciderà il derby Milan Inter? Difficile dirlo, dipenderà da tante cose, non da uno specifico reparto, difesa, centrocampo, attacco… Magari da chi passa in vantaggio, da qualche episodio, da tante cose che potrebbero influenzare questa partita.

Il suo pronostico su Milan Inter? Il derby è sempre il derby e ci metto la tripla. Sarà sicuramente uno spettacolo per Milano. Non conteranno neanche il risultato dell’andata, gli ultimi cinque successi dell’Inter. È una partita a sé.

Come potrebbe agire l’Inter che vincerà lo scudetto in caso di successo col Milan? Bisognerà sicuramente vedere se l’Inter sentirà la pressione di voler chiudere subito il discorso scudetto. O magari la voglia di farlo subito nel derby la porterà a disputare un grande incontro e vincere col Milan. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA