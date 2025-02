PRONOSTICO MILAN INTER, PARLA MARIO IELPO (ESCLUSIVA)

Il derby Milan Inter stasera alle 18 a San Siro vede le due squadre arrivare in una situazione differente di classifica. Il Milan di Sergio Conceicao ha 34 punti, ormai fuori dalla lotta scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi a quota 50 è invece in lotta con il Napoli e un ritorno possibile dell’Atalanta. Nerazzurri che vengono dal successo in Champions League 3-0 sul Monaco per qualificarsi tra le prime 8, rossoneri che invece dopo la sconfitta 2-1 con la Dinamo Zagabria sono costretti ai playoff. Lautaro Martinez, autore di 3 reti col Monaco, potrebbe essere decisivo, mentre il Milan non ha ancora trovato la sua identità, ancora discontinuo nelle sue prestazioni. Il derby però è sempre partita a sé, basti pensare che il Milan ha vinto all’andata e nella finale di Supercoppa, quindi l’Inter avrà voglia di riscattare le due sconfitte essendo superiore sul piano tecnico dei rossoneri. Per il pronostico Milan Inter abbiamo sentito Mario Ielpo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: Fofana è squalificato (Serie A, oggi 2 febbraio 2025)

Nel suo pronostico Milan Inter, come vede questo derby? Complicato per il Milan che non riesce a far bene, è discontinuo e non riesce a concentrarsi sempre bene in ogni partita.

Cosa si aspetta quindi da questo Milan e quali sono i motivi della situazione? Il Milan manca di carattere, è stato costruito in un modo non ideale. Ci vorrebbero più giocatori decisivi in questo senso, con queste caratteristiche. Vedi Leao ad esempio, a lui non si può chiederlo, non giocherà mai così, ma il Milan avrebbe bisogno proprio di questo.

Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: più dubbi per Ranieri (Serie A, oggi 2 febbraio 2025)

Chi sarà l’uomo derby per i rossoneri? Sempre Pulisic e Reijnders saranno gli uomini decisivi.

Quanto conterà la presenza di Dumfries? L’olandese è un giocatore importante, corre, spinge, segna, un giocatore importante dal punto di vista tattico. In realtà nell’Inter tutti riescono a svolgere bene ciò, è sempre preparata.

Lautaro Martinez è tornato decisivo? Lautaro i gol li ha sempre segnati, ora sta tornando il solito Lautaro, che ha fatto tre reti l’ultima giornata di Champions. Nell’Inter in ogni caso anche quando non segna Lautaro segnano tutti gli altri. L’Inter è una squadra che riesce ad andare in gol con tutti i suoi giocatori.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Bologna! Diretta gol live score (oggi 1 febbraio 2025)

Come vede la sfida Inzaghi-Conceicao? Simone Inzaghi ormai è un allenatore importante nell’Inter. Conceicao è arrivato da poco, quando la stagione era già iniziata e deve costruire il Milan, si trova in una situazione diversa.

Nel suo pronostico Milan Inter, chi vincerà il derby? Dico Inter, un’Inter che ha anche l’obiettivo dello scudetto per cui il derby conta tantissimo, ha un valore molto importante anche in questo senso. (Franco Vittadini)