Pronostico Milan Juventus/ Novellino: “Ecco dove si deciderà la partita” (esclusiva)

PRONOSTICO MILAN JUVENTUS: IL PUNTO DI WALTER NOVELLINO

Una partita che arriva proprio al momento giusto questa Milan Juventus, che si gioca sabato 8 ottobre alle ore 18:00 presso San Siro: con la squadra di Stefano Pioli pronta a un riscatto immediato dopo aver incassato lo 0-3 dal Chelsea, e con una Juventus che nelle ultime due partite ha battuto Bologna e Maccabi Haifa e dunque appare in leggera ripresa, ma chiaramente adesso attende il test più importante per scoprire se davvero si possa considerare “guarita”.

Milan in ogni caso falcidiato dagli infortuni che cercherà di superare la Juventus con le geometrie di Tonali e le giocate di Rafae Leao e uno spirito di squadra sempre importante; Juventus che potrebbe aver trovato nel tanto criticato Rabiot l’uomo in più, nell’attesa del ritorno di Federico Chiesa (che è tornato ad allenarsi con la squadra) e che punta sempre su un Vlahovic attaccante di grande classe. Per un pronostico su Milan Juventus, e per avere un punto sui temi principali legati alla partita della 9^ giornata di Serie A, il Sussidiario.net ha contattato in esclusiva Walter Novellino.

Pronostico Milan Juventus, che partita sarà? La Juventus si sta riprendendo e sta tornando in forma. Il Milan ha numerosi infortunati e ha sentito tutto questo anche nella trasferta di Londra contro il Chelsea. Un Milan che in ogni caso sta facendo bene in questa stagione,

Le geometrie di Tonali pronte a scardinare la difesa bianconera? Tonali ha visione di gioco, è molto bravo ma non sarà facile per il Milan scardinare una difesa bianconera che sta tornando veramente a ottimi livelli.

Rabiot l’uomo in più della Juventus in Champions League: sarà ancora l’uomo decisivo contro il Milan? In effetti Rabiot ha dimostrato di essere l’uomo in più della Juventus, come è successo in Champions League: il giocatore che tutti aspettavamo di vedere. E potrebbe fare molto bene anche contro il Milan.

Come vede la sfida delle panchine tra Pioli e Allegri? Intanto sono amici tra di loro. Sono poi due allenatori molto validi, in grado di fare scelte molto giuste durante questa partita. Con un Pioli poi che ha saputo inventare sempre molto nella sua carriera.

Dove si deciderà l’incontro? A centrocampo, dovrebbe essere questo il reparto delle due squadre che deciderà la partita.

Qual è il suo pronostico su Milan Juventus? Spero solo che vinca la migliore tra queste due squadre.

Al Milan manca sempre Ibrahimovic: potrebbe a questo punto pensare al ritiro? Speriamo proprio di no, Ibrahimovic da quando è venuto al Milan ha trasformato questa squadra. Con la sua personalità, la sua leadership ha dato una mentalità vincente al Milan. E’ stato molto importante non solo per le sue doti tecniche. Mi auguro quindi che non si ritiri e resti al Milan…

Nessuna possibilità quindi di lasciare il calcio per ora, o di finire la sua carriera in Svezia… cosa pensa della carriera di Ibrahimovic? L’importante è che Ibrahimovic rimanga al Milan. Credo che la sua carriera sia stata grandissima per un Ibrahimovic che è stato uno dei calciatori più forti.

