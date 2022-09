Pronostico Milan Napoli/ Ielpo: “Il meglio della Serie A” (Esclusiva)

PRONOSTICO MILAN NAPOLI: PARLA MARIO IELPO (ESCLUSIVA)

Sfida al vertice stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che ospiterà Milan Napoli. Le due squadre stanno bene, come confermano anche il successo per 3-1 del Milan contro la Dinamo Zagabria e lo 0-3 del Napoli a Glasgow contro i Rangers in Champions League. L’attesa è già altissima per questa partita che ha fatto la storia del calcio italiano: per il pronostico su Milan Napoli abbiamo sentito Mario Ielpo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Milan Napoli che partita sarà? Una partita equilibrata tra le due squadre che stanno giocando meglio, le più forti attualmente del campionato. Il Milan si sta confermando rispetto alla scorsa stagione e il Napoli è molto competitivo.

Giroud potrà essere il match-winner per il Milan? Potrebbe essere, visto che Giroud sta facendo molto bene e che la sua presenza è molto importante in assenza di Leao nel Milan.

Chi potrebbe esserlo invece per il Napoli? Raspadori oppure Kvaratskhelia, il giocatore georgiano che sta facendo grandi cose al Napoli.

Come vede la sfida Maignan-Meret? Maignan mi sembra decisamente superiore: è ormai un portiere a livello internazionale, uno dei migliori d’Europa. Meret è un ottimo portiere che deve conquistare fiducia. Un portiere che potrà fare meglio anche in futuro, dopo che ha avuto tantissimi problemi.

Milan Napoli sarà anche la sfida degli allenatori Pioli-Spalletti? Sono due allenatori molto bravi, che potrebbero sorprenderci durante la partita magari cambiando gli schemi delle squadre che metteranno in campo.

Dove si deciderà questo match? Tra due squadre così forti, dove regnerà l’equilibrio, potrebbero essere gli episodi a decidere Milan Napoli. Conterà molto chi andrà in vantaggio, per difendersi poi nel modo ideale dagli attacchi della squadra avversaria.

Il suo pronostico su Milan Napoli? Vedo un pareggio 1-1 in una sfida così equilibrata. (Franco Vittadini)











