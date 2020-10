Pronostico Milan Roma/ Bonetti: “Sarà sfida ricca di gol a San Siro!” (esclusiva)

PRONOSTICO MILAN ROMA: LA PREVISIONE DI DARIO BONETTI

Una classica del nostro campionato: questa sera alle ore 20.45 si accenderà per la 5^ giornata di Serie A la partita tra Milan e Roma, posticipo in programma a San Siro. La partita è particolarmente attesa: da una parte ecco i rossoneri di Stefano Pioli, che alla vigilia del turno di campionato occupavano la prima posizione nella classifica di campionato, dopo aver vinto anche il Derby con l’Inter; di contro i giallorossi di Fonseca, che galvanizzati dal successo ottenuto in settimana in Europa League, sono pronti a riscattarsi anche in campionato. A rendere poi la sfida ancor piò speciale i tanti big chiamati in campo, da Zlatan Ibrahimovic a Edin Dzeko: insomma Milan Roma di questa sera è partita da non perdersi. Per presentare questa classica abbiamo sentito Dario Bonetti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che vorranno ambedue vincere e scenderanno in campo con questo obiettivo.

Un giudizio su Theo Hernandez. Non è un fenomeno come Cristiano Ronaldo, ma sicuramente un grande giocatore, nel suo ruolo sempre in grado di fare la differenza!

Come la Roma potrebbe mettere in difficoltà il Milan? La Roma dovrà evitare che il Milan possa fare lui la partita, dovrà cercare di mettere pressione al Milan molto forte nel suo modo di impostare le azioni di gioco.

Una sfida Ibrahimovic – Dzeko… Ci sono loro, ma non solo loro nelle due squadre, entrambi ricche di giocatori di notevole qualità tecnica.

Pedro nell’undici giallorosso. Perchè no, Pedro è attaccante e calciatore di notevole esperienza e molto forte, in grado sempre di mettere la sua impronta in ogni azione di gioco. Perchè non dovrebbe essere nell’undici titolare giallorosso.

Dove si deciderà l’incontro? Tutte e due le squadre cercheranno di fare la partita e mettere pressione alla formazione avversarie. Sarà un incontro molto equilibrato.

Il suo pronostico su Milan – Roma. Vedo una tripla, tra due ottime squadre, con un incontro magari spettacolare e ricco di gol.

(Franco Vittadini)



