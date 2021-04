Pronostico Milan Sampdoria/ Novellino: “Sfida decisiva per Pioli” (esclusiva)

Di ritorno dalla sosta delle nazionali, ecco che per la 29^ giornata la Serie A ci propone oggi alle ore 12.30 la sfida tra Milan e Sampdoria a San Siro. La squadra di Pioli torna dunque protagonista, pronta a recuperare il terreno perduto nelle ultime settimane e a mettersi all’inseguimento della capolista Inter. Di contro il possibile riscatto del Diavolo una Sampdoria coriacea, guida da Mister Ranieri, impaziente di ripartire dall’ultimo successo occorso col Torino e di mettere in scacco una big. Ci attende dunque sfida bollente, non si potranno commettere passi falsi. Per presentare il match tra Milan e Sampdoria abbiamo sentito Walter Novellino: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante più per il Milan, mentre la Sampdoria dovrebbe aver già ottenuto gli obiettivi della sua stagione.

Crede ancora a un Milan da scudetto? L’importante è che il Milan non molli, se lo giochi fino in fondo questo scudetto.

Esiste un caso Mandzukic nel Milan? No perchè Mandzukic viene da un infortunio. Deve solo tornare a giocare per aiutare il Milan in questo finale di stagione e nella lotta per la Champions.

Tomori l’uomo in più in questo match e nel campionato rossonero? Tomori è veramente forte, è giovane, veloce, rapido, aggressivo, cattivo nel modo giusto. Mi ricorda molto Vierchowod. Non per togliere niente a Romagnoli ma sta diventando un giocatore essenziale nella difesa rossonera.

Sampdoria sulla difensiva a San Siro? Credo poi che la Sampdoria se la voglia giocare la partita a San Siro.

S’aspetta qualche invenzione da Ranieri? Ranieri è grande allenatore, sa sempre come mettere le sue squadre in campo, potrebbe inventarsi anche qualche cosa. Del resto negli ultimi incontri riesce sempre a cambiare sistema di gioco alla Sampdoria.

Oltre che un grande allenatore, un grande gentiluomo... E’ così Ranieri è un maestro di calcio ma anche un grande signore, un grande gentiluomo come ha sempre dimostrato nella sua carriera, nella sua vita.

Il suo pronostico su quest’incontro. Sono legato sia al Milan che alla Sampdoria, mi auguro che sia una bella partita anche se la vittoria servirebbe più alla squadra di Pioli.

