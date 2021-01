Pronostico Milan Torino/ Ielpo: “Diavolo condizionato dalle assenze ma..” (esclusiva)

PRONOSTICO MILAN TORINO: LA PREVISIONE DI MARIO IELPO

Si torna in campo con la Serie A e big match della 17^ giornata di campionato sarà la sfida tra Milan e Torino, in programma oggi alle ore 20.45 a San Siro. L’attesa verso questo incontro è grande: padroni di casa saranno i rossoneri, che dopo essere caduti contro la Juventus, proveranno oggi a rialzare la testa e a confermarsi leader del primo campionato italiano. Di contro però ci sarà il Torino dell’ex Giampaolo, impaziente di riconfermare le buone cose fatte vedere nelle ultime settimane e di mettere in scacco una big, guadagnando così punti preziosi in ottica salvezza. Per i granata infatti in fondo alla classifica la situazione rimane critica, pur dopo il buon pari recuperato col Verona: servirà dunque oggi una prova super. Per presentare questo match abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Bisognerà vedere anche quanti giocatori mancheranno al Milan, che in questo periodo ha problemi a mandare in campo la formazione tipo.

Crede ancora che il Milan possa vincere lo scudetto dopo la sconfitta con la Juventus? Posso dire che è un campionato molto equilibrato e il Milan è competitivo anche lui per vincere lo scudetto.

Si aspetta finalmente un grande Tonali col Torino? In effetti Tonali sta facendo fatica, non riesce ancora a giocare come potrebbe. Speriamo che possa giocare bene col Torino.

Quanto perde il Milan senza Ibrahimovic? Non è tanto la mancanza di Ibrahimovic quanto il fatto che il Milan ha diverse assenze da tempo e questo contribuisce molto ai risultati della squadra rossonera.

Che Torino si attende a Milano? Un Torino combattivo, un Torino volitivo, ma che si porterà dietro i soliti problemi che sta avendo da tempo.

Magari per Giampaolo l’incontro col Milan potrebbe essere occasione di rivalsa… Sicuramente Giampaolo ci terrà a fare bene col Milan, si potrebbe togliere qualche soddisfazione. Ma del resto a Torino non sta facendo benissimo e deve pensare ai suoi problemi…

Il Torino rischia la B? Ho visto il Torino l’ultima giornata di campionato, fa fatica in chiave difensiva e in attacco. E’ un Torino che non riesce ancora ad esprimersi al meglio.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dipenderà anche dalla formazione che il Milan potrà mettere in campo, nel caso di molte assenze questo potrebbe condizionare il match col Torino. Del resto in attacco praticamente senza Ibrahimovic c’è solo Leao e questo è un problema per il reparto offensivo rossonero.

(Franco Vittadini)



