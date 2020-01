Pronostico Milan Udinese/ Crudeli: Ibra decisivo e con il 4-2-2 Pioli… (esclusiva)

Partita che potrebbe essere molto spettacolare e combattuta quella che si giocherà oggi alle ore 12,30 a San Siro tra Milan e Udinese, valida naturalmente per la 20^ giornata del Campionato di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli dopo tutto in campionato sono reduci dal successo a Cagliari, maturato anche grazie al colpo di mercato Ibrahimovic: i friulani però non sono meno in forma vista la vittoria trovata pochi giorni fa contro il Sassuolo. Oggi in terra milanese dunque si sfideranno due club che stanno vivendo un attimo momento di forma, pronti a dare il tutto per tutto. Protagonista atteso sarà poi di certo Ibrahimovic, che torna a San Siro e certo vorrà festeggiare con un gol col popolo rossonero. Per presentare Milan Udinese, match di Serie A abbiamo sentito Tiziano Crudeli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita non così scontata come si potrebbe pensare dopo l’ultimo successo del Milan a Cagliari. L’Udinese infatti è un’ottima squadra.

E’ veramente Ibrahimovic la forza del Milan? Diciamo che con lui il Milan è veramente cambiato, anche con un modulo tattico, un 4-4-2 che s’addice più alle caratteristiche dei giocatori rossoneri.

Quindi non solo mentalità, l’arrivo di Ibra, il suo carisma, la sua forza ha cambiato veramente il Milan…Sì proprio perchè adesso ci sono quattro difensori e quattro centrocampisti secondo un modulo di gioco ideale. Calhanoglu e Castillejo supportano bene il centrocampo, con Theo Hernandez che riesce ad esprimersi nel modo migliore

E Leao? Leao è aiutato dalla presenza di Ibra e riesce a dare il meglio di sè.

Si aspetta una riconferma della squadra di Pioli contro l’Udinese? Me lo auguro, ma l’Udinese resta sempre un’ottima squadra, che ha dato nell’ultima partita di campionato tre gol al Sassuolo.

Un Milan che potrebbe rinunciare anche a Donnarumma però…E’ un problema in più per la porta rossonera. Bisognerà decidere chi mettere in porta contro l’Udinese.

Il Milan dove potrà arrivare invece in campionato? Viviamo alla giornata, la Champions è inarrivabile. Giochiamo partita per partita.

Che incontro si aspetta dalla formazione friulana? Un buon incontro, con un’Udinese che sa giocare al calcio e sta vivendo un buon periodo di forma.

Un giudizio su De Paul. E’ un giocatore veramente forte. E’ stato anche per un periodo tra i possibili acquisti del Milan. Ormai è rientrato tra i giocatori di mercato di prima fascia.

