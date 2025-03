PRONOSTICO MILANO SANREMO 2025, PARLA GIANNI BUGNO (ESCLUSIVA)

La Milano Sanremo è la Classicissima di Primavera, la prima grande classica della stagione del ciclismo. Edizione numero 116 questa, tante ne sono passate dalla prima svoltasi il 14 aprile 1907. Oggi saranno 289 chilometri con partenza da Pavia fino a Sanremo col Passo del Turchino a metà corsa e la Cipressa, il Poggio e la discesa finale verso l’arrivo che potrebbero essere come al solito decisivi. L’anno scorso a vincere fu Jasper Philipsen, corridore belga. Quest’anno finalmente potrebbe toccare a Tadej Pogacar, ancora a digiuno di successi alla Sanremo.

DIRETTA MILANO SANREMO 2025/ Video streaming Rai 2: Lorena Wiebes ha vinto fra le donne! (oggi 22 marzo)

Campione del mondo in carica, Pogacar ha vinto alla grande la Strade Bianche, ha confermato già di essere il numero 1 del ciclismo anche in questo avvio di stagione. Mathieu Van der Poel sarà il suo rivale più pericoloso, lui già vincitore della Sanremo nel 2023. L’Italia punterà su Filippo Ganna e Jonathan Milan, i nostri corridori più forti. Ma sarà ancora Pogacar a decidere il destino della Sanremo, ce lo spiega Gianni Bugno, vincitore nel 1990, nel pronostico Milano Sanremo 2025 in esclusiva per IlSussidiario.net.

Qual è il suo pronostico Milano Sanremo 2025? Al momento molta scontata: Pogacar è veramente troppo forte, troppo superiore a tutti gli altri.

Sarà finalmente il suo primo successo alla Sanremo? Dovrebbe essere così…

Quale tattica di corsa dovranno inventare gli altri corridori per batterlo? C’è poco da fare, dovranno sperare che Pogacar possa trovare una giornata non al meglio delle sue condizioni. Lui può fare qualsiasi cosa, come è successo al Mondiale. Può anche partire da lontano e vincere la Sanremo.

Van der Poel primo suo avversario, quali saranno gli altri? Van der Poel prima di tutti, si è preparato al meglio alla Tirreno Adriatico. Poi tutti gli altri sperando sempre in una giornata no di Pogacar.

Quali sono le speranze dei corridori italiani? Ganna e Milan sono i corridori su cui puntiamo di più, cui affidiamo le nostre speranze di far bene.

Dove si deciderà la Sanremo, cosa potrebbe condizionarla? Credo che la Sanremo possa decidersi sulla Cipressa, potrebbe essere il punto decisivo.

Chi vincerà la Milano Sanremo 2025? Pogacar naturalmente.

Pensa che Pogacar possa considerarsi un campionissimo? Direi proprio di sì, per quello che ha fatto, per quello che ha vinto e sta vincendo Pogacar ormai è entrato nella storia del ciclismo, è veramente un campionissimo.

A proposito del pronostico Milano Sanremo 2025, fa bene però il fatto che vinca sempre lui? È una cosa positiva, tanti sponsor si avvicinano al mondo del ciclismo attraverso i suoi successi, le sue imprese. Pogacar avvicina tantissime persone al ciclismo. (Franco Vittadini)