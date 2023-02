Pronostico Monza Milan/ Bonetti: “Quanto conta Giroud!” (esclusiva)

PRONOSTICO MONZA MILAN: IL PUNTO DI DARIO BONETTI (ESCLUSIVA)

Monza Milan sarà una partita di grande valore sportivo ed emotivo oggi alle ore 18.00 in Serie A. Il Monza di Raffaele Palladino dopo aver vinto a Bologna si trova con 29 punti in classifica, ad un passo dalla zona Europa. Il Milan di Stefano Pioli invece ha battuto il Tottenham 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro e vuole confermarsi anche in campionato. Il Monza tuttavia è pronto a continuare la striscia positiva di risultati che l’aveva portato anche a vincere a Torino contro la Juventus. Poi c’è la sfida di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani al Milan con cui avevano vinto tutto. Per il pronostico su Monza Milan abbiamo sentito Dario Bonetti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN/ Quote: tra gli assenti Carlos Augusto e Maignan

Nel suo pronostico di Monza Milan, che partita sarà? Tutte le partite hanno storia a sé, vanno giocate e non si può sapere come finiscono.

Sarà un Monza delle grandi occasioni come contro la Juventus? Vedremo, quello che posso dire è che il Monza ha inanellato una striscia positivi di risultati e questa è una cosa di grande rilievo. Bisognerà giocare col Milan allo stesso modo, anche se sarà una partita non certo semplice visto il valore dell’avversario.

Probabili formazioni Monza Milan/ Diretta tv: Petagna, il grande ex ci sarà!

Pessina sarà il trascinatore del Monza? Tutti i giocatori del Monza saranno importanti, non solo Pessina.

E Palladino? È anche lui molto importante per il Monza, è l’allenatore. C’è un lavoro d’equipe a cui stanno concorrendo proprio tutti.

Crede che il Monza possa andare in Europa? Per andare in Europa il Monza deve continuare questa striscia di risultati positivi. Allora ci potrà essere la possibilità di andare in Europa.

Milan in ripresa dopo la Champions League? Il successo contro il Tottenham ha dato molto entusiasmo al Milan e ciò potrebbe contare molto per la partita contro il Monza.

Diretta/ Bologna Monza (risultato finale 0-1): aggancio brianzolo!

Rivedremo il Giroud dei Mondiali? Bisogna dire che Giroud ai Mondiali giocava con una grande squadra. In ogni caso Giroud ha il compito di segnare nel Milan. Non ci sono molte alternative oltre a lui.

Il suo pronostico su Monza Milan? Vedo una tripla. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA