Pronostico MotoGP/ GP Argentina, Chili: “Punto su Morbidelli” (esclusiva)

PRONOSTICO MOTOGP, IL GP ARGENTINA SECONDO PIERFRANCESCO CHILI

Appuntamento sul circuito di Termas de Rio Hondo per il Gran Premio d’Argentina, la MotoGp si sposta in Sudamerica dopo i successi di Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini Racing in Qatar e di Miguel Oliveira con la Ktm in Indonesia. Inizio di stagione a sorpresa, adesso ci si aspetta il ritorno dei piloti e dei team favoriti per la conquista del titolo. Ducati deludente con Pecco Bagnaia, Yamaha a sua volta un po’ meglio ma non del tutto convincente e poi c’è il dilemma, Marc Marquez che potrebbe avere la carriera a rischio. Per presentare il Gran Premio d’Argentina e avere un pronostico MotoGp, abbiamo sentito Pierfrancesco Chili in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Argentina di MotoGp? Posso dire che le prime due gare hanno visto delle sorprese tra i primi posti, con i team favoriti che non sono andati come ci si aspettava. Mi attendevo infatti che la Ducati ufficiale partisse meglio e non mi è piaciuta neanche la Honda. Ha vinto la Ducati ma con il Team Gresini Racing, mentre la Yamaha non è andata così male, come conferma il secondo posto di Quartararo in Indonesia.

Equilibrio nelle prime due gare, come sarà questa stagione? Penso che questo equilibrio possa rimanere e in questo senso credo che questa stagione possa essere molto interessante.

Punta su qualcuno che potrebbe fare molto bene? Mi piace molto la Ktm, che del resto Oliveira ha portato al successo in Indonesia. E’ proprio un piacere vedere guidare questa moto. Anche Darryn Binder ha fatto molto bene. Viene dalla Moto3 e nell’ultima gara in Indonesia sul bagnato ha disputato una grande prova, sopravanzando anche piloti più titolati. Non erano in molti ad accreditarlo, io puntavo su di lui. Ha disputato un Gran Premio molto bello.

Si attende qualcosa in particolare dal Gp Argentina? No, viste le prime due gare questo equilibrio dovrebbe rimanere anche in Argentina. Magari Quartararo dopo la bella gara in Indonesia potrebbe riproporsi alla grande. E aspettiamo tutti che la Ducati possa fare cose importanti con Bagnaia.

Per Marquez carriera a rischio secondo lei? L’ultima caduta in Indonesia gli ha provocato la commozione cerebrale, poi è vero che Marquez ha questo problema agli occhi importante: si, la sua carriera potrebbe essere anche a rischio.

Il suo pronostico sul Gran Premio d’Argentina di MotoGp? Punto su Franco Morbidelli e la Yamaha.

Si sente ancora l’assenza di Valentino Rossi? Se fosse stato cinque-sei anni fa avrei detto di sì, adesso dico di no! (Franco Vittadini)











