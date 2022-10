Pronostico MotoGP/ Gp Malesia, Cereghini: “Bagnaia favorito” (esclusiva)

PRONOSTICO MOTOGP, GP MALESIA 2022: IL PUNTO DI NICO CEREGHINI

Appuntamento a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2022 della MotoGp con Pecco Bagnaia che potrebbe laurearsi matematicamente campione del Mondo piloti a 15 anni dall’ultimo successo per Borgo Panigale con Casey Stoner e 13 anni dopo l’ultima volta di un italiano iridato in MotoGP, ovviamente Valentino Rossi. Il vantaggio di Bagnaia su Fabio Quartararo è di 14 punti, ci sono speranze di titolo anche per Aleix Espargaro, che però con la sua Aprilia ha un distacco in classifica di 27 punti da Bagnaia. Quartararo con la sua Yamaha sta attraversando in periodo di crisi e le speranze di vedere un pilota italiano su una moto italiana campione del mondo potrebbero veramente realizzarsi. Per presentare il Gran Premio di Malesia e avere un pronostico sulla MotoGP abbiamo sentito Nico Cereghini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio della Malesia di MotoGP? E’ un Gran Premio che potrebbe anche sancire la conquista del titolo per la Ducati. La moto italiana sta andando bene, Bagnaia è in forma mentre Quartararo è in difficoltà. Vedremo poi cosa succederà in pista. Bagnaia che potrà gestire la gara visto il suo vantaggio in classifica su Quartararo.

Quali sono i motivi di questa leadership di Bagnaia nel Mondiale? Bagnaia è un pilota intelligente e veloce. Al suo primo anno in MotoGp ha fatto fatica, poi ha saputo interpretare al meglio la sua Ducati, più di Miller, Zarco, Martin e altri piloti ducatisti. Sta andando bene. La Ducati è migliorata molto tecnicamente e ora eccolo qua pronto a vincere il Mondiale.

Quanti meriti ha la Ducati in tutto questo? La Ducati è migliorata tecnicamente, magari anche perché avendo tante moto nella MotoGp ha saputo trarre da tutto questo la possibilità di lavorare al meglio su tutti gli aspetti e le componenti della moto.

Quartararo dovrà tentare il tutto per tutto a Sepang? Quartararo è depresso, sta facendo fatica come anche la Yamaha. Per vincere il Mondiale dovrà sperare che Bagnaia faccia qualche errore visti i 14 punti di distacco in classifica. Dovrà sperare in qualche errore altrui.

Aleix Espargarò può ancora sperare di vincere il titolo? Aleix Espargarò dovrà sperare per vincere il Mondiale che i suoi avversari facciano dei disastri, è troppo lontano in classifica.

Che ruolo avrà Marquez in questi due ultimi Gran Premi? Marquez è ritrovato, anche se non è quello di prima, aggressivo e spesso al limite anche in Australia. Non credo però che i suoi risultati possano scombussolare la classifica del Mondiale. Potrà fare molto bene, cercare di vincere queste due ultime gare.

Il suo pronostico sulla MotoGP: Bagnaia favorito per la conquista del titolo e chi vincerà il Gran Premio di Malesia? Bagnaia è favorito per la conquista del titolo, per la gara ci sono le Ducati che stanno andando molto bene ma c’è anche la Honda che con Marquez potrebbe vincere a Sepang. (Franco Vittadini)











