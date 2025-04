PRONOSTICO MOTOGP, GP QATAR 2025: PARLA GIACOMO AGOSTINI (ESCLUSIVA)

Terza gara della stagione, la MotoGP propone il Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Losail. Un Mondiale finora molto bello con i successi di Marc Marquez nelle prime due gare e quello di Francesco Bagnaia ad Austin, dove Marquez era caduto mentre era al comando. In testa alla classifica però c’è Alex Marquez davanti al fratello e Bagnaia, tutti su Ducati. Rientra a Losail il campione del mondo Jorge Martin, mentre aspettiamo molto dalla nutrita pattuglia di piloti italiani che in questo inizio di stagione ha fatto molto bene. Per il pronostico MotoGp sul GP Qatar 2025 abbiamo sentito la leggenda Giacomo Agostini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico MotoGp, come vede questo Gran Premio del Qatar? Dovrebbe essere una gara molto combattuta, molto bella in un campionato che già dai primi Gran Premi si è confermato molto interessante e appassionante. Tutti vedevano Marquez favorito del Mondiale eppure è caduto la scorsa gara. Tutto aperto quindi in Qatar.

Marc Marquez comunque favorito a Losail? Marquez sarà sicuramente tra i piloti pronti a giocarsi la vittoria, ma non ci sarà solo lui.

Come vede Alex Marquez? Finora è stato la sorpresa, ha meravigliato tutti in queste gare. Nessuno si aspettava che fosse in testa alla classifica del Mondiale, che facesse così bene.

Quali saranno le possibilità di Bagnaia in Qatar? Ottime, anche lui sarà in corsa per la vittoria in Qatar.

Quali altri piloti potrebbero fare bene? Intanto ci sarà il rientro di Martin, poi credo molto nei piloti italiani che avranno ottime chance di andare bene a Losail. Honda e Yamaha sono migliorate molto ma non le vedo ancora al livello delle moto più forti.

Nel suo pronostico MotoGp, chi vincerà il Gran Premio del Qatar? Difficile dare un pronostico, perché dovrebbe essere proprio una gara combattuta, ma credo che Marc Marquez e Bagnaia siano i favoriti.

Chi vincerà il Mondiale? È troppo presto per dare un pronostico, per dire chi vincerà il Mondiale. Mancano ancora troppe gare alla fine della stagione.

La MotoGP comincia a sentire meno l’assenza di Valentino Rossi? Si va avanti, bisogna guardare avanti e la MotoGP sente meno l’assenza di Valentino Rossi. È un Mondiale bello, spettacolare, con tanti personaggi e protagonisti, una MotoGP appassionante e interessante. (Franco Vittadini)