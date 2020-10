Pronostico Napoli Atalanta/ Mutti: “Sfida aperta ma Gasperini..” (esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI ATALANTA: LE PREVISIONI DI BORTOLO MUTTI

Dovrebbe essere un incontro veramente entusiasmante: questo pomeriggio alle ore 15,00 al San Paolo per la 4^ giornata di Serie A si sfideranno Napoli e Atalanta, in una partita a cui non vediamo l’ora di dare spazio. In campo due vere protagoniste del primo campionato italiano, che giocano molto bene a calcio: da una parte gli azzurri di Gattuso, impazienti di rifarsi dopo il “caso Juventus” e dall’altra la Dea, capolista nella classifica di Serie A e di ritorno da un netto 5-2 contro il Cagliari, prima della sosta. Insomma ci attendono due club veramente impazienti di dare spettacolo al San Paolo. Per presentare questo match di Serie A abbiamo sentito Bortolo Mutti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che giocano bene al calcio e puntano ambedue ad arrivare in Champions.

Cosa ne pensa del caso Juventus – Napoli? Sono stati applicati i regolamenti, poi il Napoli potrà fare ricorso rispetto a questa partita.

Una chance per Politano? Dipenderà da come Gattuso farà giocare il Napoli, credo comunque che possa esserci una chance per Politano di giocare.

Atalanta da scudetto… Juventus e Inter sono più forti, ma l’Atalanta ha il suo valore ormai e proverà a giocarsi le sue chances di scudetto…

Muriel o Zapata in attacco? Anche in vista della prossima Champions Gasperini potrebbe provare a farli giocare assieme, in questa coppia d’attacco nel reparto offensivo nerazzurro.

Come pensa possa giocare la formazione bergamasca a Napoli? Credo che Gasperini non debba cambiare la squadra, che non ci siano degli squilibri tattici nella squadra.

Il suo pronostico su quest’incontro. Una partita aperta, ma penso che l’Atalanta possa anche vincere.

(Franco Vittadini)



