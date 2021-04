Pronostico Napoli Inter/ Bruscolotti: “Barella fondamentale e Conte..” (esclusiva)

Un crocevia per lo scudetto: così potremmo definire questa sfida per la 31^ giornata di Serie A che si accenderà questa sera tra Napoli e Inter. Sarà partita bollente quella che si attende al San Paolo, forse decisiva in caso di successo della formazione nerazzurra per avvicinarsi al traguardo finale. Partita in ogni caso complicata perchè il Napoli darà tutto in campo: l’obiettivo della qualificazione in Champions è importante per la squadra di Gattuso che sta raccogliendo punti e successi.

Potrebbero decidere questa sfida i reparti offensivi di Napoli e Inter: Insigne, Lukaku e Lautaro saranno le star in campo. Per presentare questo match per la Serie A abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita di grande significato per le due squadre con un Inter protesa verso la conquista dello scudetto e un Napoli che punta ancora alla qualificazione in Champions. Una partita che resta sempre una classica del nostro campionato tra due big del calcio italiano.

Il rientro di Barella quanto sarà importante per l’Inter? Importante, molto importante del resto Barella è un giocatore fondamentale nell’undici nerazzurro. Un giocatore molto forte.

Napoli crocevia per lo scudetto per l’Inter? La matematica ancora non sorride all’Inter ma credo sia difficile che la squadra di Conte possa perdere il vantaggio che ha sulle inseguitrici.

Sarà la partita di Insigne… Insigne, ma non c’è solo Insigne, c’è Politano, c’è Osimhen, sono tanti i giocatori di valore del Napoli.

Mertens uomo in più del Napoli… E c’è anche Mertens come tutti i giocatori più forti della rosa della squadra di Gattuso.

Il gioco sulle fasce potrebbe decidere questo match? L’Inter punta molto sulle sue ripartenze con le azioni di Lukaku. Il Napoli dal canto suo è molto forte anche lui come quando parte in contropiede.

Con qualche gol di Bruscolotti decisivo in Napoli -Inter… Quello del 2 – 1 ( 17 febbraio 1974, ndr ) in cui il Napoli battè l’Inter con gol di Clerici e il mio gol decisivo. In panchina c’era Vinicio.

Il suo pronostico su quest’incontro. Partita difficile da pronosticare, fondamentale per entrambe le squadre. Sia per l’Inter con l’obiettivo scudetto. Sia per il Napoli che dovrà puntare a vincere sfruttando anche lo spareggio Champions tra Atalanta e Juventus.

(Franco Vittadini)



