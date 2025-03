PRONOSTICO NAPOLI INTER, PARLA GIUSEPPE BRUSCOLOTTI (ESCLUSIVA)

Napoli Inter è il match scudetto al Maradona con l’Inter davanti al Napoli di un punto, 57 contro 56 e in agguato a 54 l’Atalanta, le tre squadre che si stanno giocando il titolo quest’anno. L’Inter dopo la sconfitta del Napoli a Como ha effettuato il sorpasso sulla squadra dell’ex Conte nella scorsa giornata di campionato, poi in settimana ha battuto anche la Lazio 2-0 e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia, oltre a essere l’unica squadra italiana ancora in Champions League.

Il Napoli sta vivendo un momento di flessione visto che nelle ultime quattro giornate ha collezionato tre pareggi e una sconfitta. Assenze importanti sono quelle di Neves e Anguissa da una parte, Sommer dall’altra. Potrebbero essere Lukaku e Lautaro Martinez i match winner, ma per il pronostico Napoli Inter abbiamo sentito una bandiera partenopea, Giuseppe Bruscolotti, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Napoli Inter come vede questo match scudetto, sarà decisivo nella lotta per il titolo? È presto per decidere lo scudetto, manca ancora tanto alla fine del campionato e del resto abbiamo visto tanti cambiamenti di classifica tra le prime tre in questa stagione, tra Napoli, Inter e Atalanta.

Come potrà il Napoli mettere in difficoltà l’Inter? Giocando un calcio intelligente con le scelte, la carica di Conte, la sua capacità di leggere anche questa partita. E poi la spinta del pubblico che ormai da tutta la stagione sta sempre riempiendo il Maradona. Con un dato negativo purtroppo però, il Napoli giocherà quest’incontro con alcune assenze di rilievo come quelle di Neves e di Anguissa.

Come potrà sopperire il Napoli a queste assenze? Dovrà fare la sua partita col calcio che ha sempre saputo fare questa stagione, considerando che avrà di fronte un’Inter che è la più forte come organico di questo campionato. Il Napoli però sta disputando una stagione straordinaria e ha fatto molto bene quest’anno, si è comportato nel migliore dei modi.

Dopo la sconfitta col Como ci sarà voglia di rivalsa per fare meglio contro l’Inter? Col Como il Napoli ha fatto un brutto secondo tempo. Ha pagato anche quelle tre occasioni che non ha saputo sfruttare e spesso, si sa, il calcio vive di episodi. Se non si sfruttano certe situazioni poi alla fine si paga.

Rivedremo Lukaku a grandi livelli di gioco? Lukaku purtroppo è un po’ la delusione di questa stagione, mi aspettavo di più da lui. Contro l’Inter mi aspetto molto da Spinazzola, da Politano con un rendimento sempre alto. Raspadori è bravo ma non eccelle mai, fa sempre quello che deve fare, niente di più, di eccezionale.

Il giocatore migliore di questa stagione del Napoli chi è stato? Buongiorno ha sempre mantenuto un rendimento costante, anche dopo l’infortunio è tornato alla grande. Anche Neves è un giocatore di grande livello, abile nel saltare l’uomo. Purtroppo ci mancherà contro l’Inter come anche Kvaratskhelia che ha lasciato il Napoli.

Quanto è contato Conte quest’anno per il Napoli? Molto per la sua bravura di allenatore, la carica che sa dare alla squadra, come del resto il rendimento di tutto il Napoli che sta disputando una grande stagione.

Che Inter si aspetta al Maradona? Un’Inter che vorrà vincere, che vorrà portare a casa i tre punti, pronta a giocarsi le sue chance e vorrà portare a casa la partita.

Barella uomo più in forma dell’Inter, sarà così anche a Napoli? C’è Barella, ma c’è tutta la squadra, tutti i giocatori dell’Inter come forza di questa squadra.

Meret o Martinez, chi sarà decisivo in questa partita? Sono due ottimi portieri, poi un portiere può commettere anche un errore nel corso di una partita ma resta sempre il suo valore, la sua bravura, non cambia il giudizio su di lui. (Franco Vittadini)