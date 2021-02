Pronostico Napoli Juventus/ Bagni: “Gattuso merita fiducia, con la Juve..”(esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS: LA PREVISIONE DI SALVATORE BAGNI!

Sarà una partita speciale per Rino Gattuso: la sfida di questa sera alle ore 18.00 tra Napoli e Juventus, valida nella 22^ giornata di Serie A è infatti occasione che il tecnico calabrese non può permettersi di perdere. Al San Paolo gli azzurri devono non solo vincere ma anche convincere, per mettersi alle spalle le tante polemiche sorte nell’ultimo periodo e una certa fragilità che coinvolge tecnico e dirigenza: dopo anche l‘eliminazione dalla Coppa Italia serve dunque una reazione forte da parte dei partenopei. Pure chiaramente l’impresa non sarà facile: di contro ci sarà una Juventus in grandissima condizione, di ritorno in campionato dall‘ottimo 2-0 imposto anche alla Roma. Ci attende sicuramente un match avvincente. Per presentare questa sfida abbiamo sentito Salvatore Bagni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, combattuta, interessante con un Napoli che vedo bene in grado di disputare un ottimo incontro.

Che Napoli si aspetta? Un Napoli che prenda l’iniziativa, che faccia la partita anche contro questa Juve così in forma. Del resto credo che non possa essere così per il Napoli.

Gattuso a rischio esonero dopo la sconfitta? No non credo proprio, Gattuso non rischia niente, Ringhio merita tutta la fiducia possibile.

Juve ormai a mille dopo gli ultimi successi però… La Juve è in forma questo è un dato di fatto sta giocando bene. E’ una squadra in salute.

Bentancur potrebbe essere l’uomo in più dei bianconeri? Bentancur è un ottimo giocatore, ma poi calciatori come McKennie, Chiellini, Cristiano Ronaldo sono quelli che fanno sempre la differenza.

La sfida Insigne – Morata potrebbe decidere la partita. Niente da dire su Morata è un attaccante molto forte, che segna tanti gol. Insigne del resto è una garanzia per il Napoli, uno su cui fare sempre affidamento.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un 2 – 1 per il Napoli.

C’è qualche Napoli – Juventus che ricorda della sua carriera? Quello di quando vincemmo a Torino il 9 novembre 1986 3 -1. Una partita importante che ci spalancò la strada verso lo scudetto.

(Franco Vittadini)



