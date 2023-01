Pronostico Napoli Juventus/ Bruscolotti: “Velocità per battere Allegri” (esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS: IL PUNTO DI GIUSEPPE BRUSCOLOTTI

Napoli Juventus è una partita che spesso ha deciso lo scudetto. La capolista Napoli contro la Juventus seconda, sette punti di vantaggio degli azzurri in vista di un match che potrebbe chiudere o riaprire il campionato, questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per la diciottesima giornata di Serie A. Nel ricordo di un grande campione e di un grande uomo come Gianluca Vialli, che ha affrontato fino in fondo la sua battaglia per la vita. Un Napoli Juventus difficile da presentare, partita aperta per vedere quale delle due contendenti potrà spiccare il volo verso lo scudetto: noi abbiamo chiesto il pronostico su Napoli Juventus a Giuseppe Bruscolotti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Napoli Juventus, che partita sarà? Napoli Juventus è sempre una partita particolare, veramente speciale.

Se il Napoli vincesse, sarebbe già la partita decisiva per la fuga scudetto? Se il Napoli vincesse, manderebbe la Juventus a 10 punti e avrebbe grandi possibilità di vincere lo scudetto, diciamo l’80% di possibilità.

Osimhen sarà decisivo per gli azzurri? Lo è stato a Genova, potrebbe esserlo anche contro la Juventus,

Otto vittorie consecutive senza subire neanche un gol, è la difesa l’arma vincente della Juventus? Le squadre di Allegri sono così, sono costruite in questo modo. Per Allegri l’importante è il risultato ed è questa la cosa che conta alla fine.

Chiesa uomo del match per la Juventus? Speriamo di no, certo che Chiesa è un ottimo giocatore ma i giocatori bravi non mancano nelle due squadre.

Dove si deciderà Napoli Juventus? Il Napoli se saprà giocare in velocità potrebbe vincere questa partita, ma dovrà stare molto attento alle ripartenze della Juventus.

Il suo pronostico su Napoli Juventus? Partita apertissima, potrà succedere di tutto.

Un ricordo di Gianluca Vialli, l’ha conosciuto personalmente? L’ho incontrato da giocatore. Era un combattente in campo e nella vita, una grande giocatore, un grande uomo che di fronte alla sua malattia non si è tirato indietro, affrontandola fino in fondo con coraggio, interpretando il valore della vita. (Franco Vittadini)











