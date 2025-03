PRONOSTICO NAPOLI MILAN, PARLA GIUSEPPE BRUSCOLOTTI (ESCLUSIVA)

E’ serata da grande classica al Maradona, stasera alle ore 20.45 ecco Napoli Milan, una partita che in passato ha spesso deciso lo scudetto. Ora la squadra di Antonio Conte ha 61 punti, il Milan 47 in una situazione certamente diversa di classifica. Napoli sempre all’inseguimento dello scudetto con Inter e Atalanta, Milan che sta vivendo una stagione difficile con l’obiettivo della Coppa Italia e di rientrare magari in zona Champions. Di certo stasera sapremo di più sul futuro delle due squadre. Il Napoli negli ultimi incontri è sembrato in difficoltà, il Milan è sempre altalenante: per il pronostico Napoli Milan abbiamo sentito un giocatore simbolo della storia del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, in un’intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Video Como Empoli (1-1)/ Gol e highlights: Kouamé replica alla rete di Douvickas! (Serie A, 29 marzo 2025)

Come vede questo match clou nel suo pronostico Napoli Milan? Una grande classica, una grande partita tra queste due squadre, aperta sul piano del risultato.

Una partita che negli anni ‘80 ha fatto la storia… Grandi incontri, grandi sfide che ho avuto la fortuna di vivere personalmente. Anni bellissimi per il Napoli con grandi successi, come il primo scudetto della sua storia.

Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: turnover “obbligato” (Serie A, oggi 30 marzo 2025)

Che partita si aspetta invece oggi dal Napoli? La solita partita giocata all’attacco per vincere e per poter continuare a credere nello scudetto.

Raspadori potrebbe essere decisivo? Speriamo, sta giocando bene e sta segnando nel Napoli e in Nazionale.

Neres torna a disposizione del Napoli, quanto sarà importante per la squadra di Conte? Sarà una cosa importante di certo il suo ritorno dopo tanto tempo a disposizione del Napoli, una buona notizia.

Il Milan potrebbe puntare sul contropiede? Il Milan è una squadra altalenante, alterna grandi prestazioni ad altre meno belle. In ogni caso dovrebbe essere molto concentrato per un incontro così importante.

Video Juventus Genoa (1-0)/ Gol e highlights: si riparte sotto il segno del dieci!

Che cosa pensa della vicenda Ibrahimovic? Non ho seguito molto, certo che Ibrahimovic non fa parte della storia del Milan al livello di grandi simboli come Maldini e Baresi.

Infine, qual è il suo pronostico Napoli Milan? Il Napoli deve solo vincere, non può permettersi che questo risultato e deve giocare solo per ottenerlo. (Franco Vittadini)