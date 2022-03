Pronostico Napoli Milan/ Ielpo: “Chi perde è fuori!” (Esclusiva)

Pronostico Napoli Milan, Ielpo: partita da tripla!

La partita scudetto, Napoli Milan stasera alle ore 20.45 allo stadio Maradona. Una sfida che potrebbe valere molto per il futuro del campionato: Napoli tornato in salute dopo il successo esterno con la Lazio per 1-2, Milan invece in difficoltà dopo il pareggio casalingo per 1-1 con l’Udinese e quello precedente con la Salernitana. Una sfida scudetto che potrebbe essere decisa giocata sul filo dell’equilibrio.

Per fare un pronostico Napoli Milan abbiamo sentito l’ex portiere rossonero Mario Ielpo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Napoli Milan, che partita sarà? Una partita molto importante, che potrebbe non essere spettacolare perché le due squadre si temeranno molto. Una sconfitta infatti potrebbe essere decisiva per il campionato e sarà fondamentale non perdere.

Quanto conta quindi ai fini dello scudetto Napoli Milan? Molto, perché chi perderà sarà fuori dalla corsa per lo scudetto!

Osimhen matchwinner del Napoli? È il giocatore più in forma del Napoli e potrebbe essere quindi decisivo in quest’incontro.

Leao per il Milan? È il giocatore più in forma del Milan e potrebbe essere decisivo nella formazione rossonera.

La partita si deciderà in difesa? In effetti Napoli e Milan dovrebbero giocare molto chiuse, la partita poi potrebbe essere decisa da singoli episodi.

Come vede la sfida delle panchine tra Spalletti e Pioli? Sono due allenatori molto preparati, molto bravi. Sono solo le interviste di Spalletti ad essere così particolari, mentre il suo lavoro di allenatore è sempre oculato, ben studiato e ben organizzato.

Il suo pronostico su Napoli Milan? Vedo una tripla in un incontro così importante per la sfida scudetto.

Cosa può fare il mondo del calcio e tutto lo sport per la pace in Ucraina? Può lanciare questo messaggio di pace, affinché questa guerra in Ucraina finisca, che è quello che tutti noi vogliamo. Sarebbe però meglio non prendersela coi giocatori russi, che in questa vicenda non c’entrano niente. (Franco Vittadini)



