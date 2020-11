Pronostico Napoli Roma/ Turone: “Match speciale per Maradona” (esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI ROMA: IL PUNTO DI TURONE

Una partita speciale questo Derby del Sud Napoli Roma, in programma stasera allo stadio San Paolo alle 20,45. Una partita in nome del più grande calciatore di sempre, Diego Maradona. Certamente il Napoli vorrà dedicargli il successo, giocare un grande match come faceva lui Dieguito, “El pibe de oro”. Di fronte una Roma che non ha mai perso sul campo questa stagione, che sogna traguardi importanti e vorrà uscire dal San Paolo con una vittoria. Per presentare Napoli Roma abbiamo sentito Maurizio Turone in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Napoli Roma che partita sarà? Una bella partita in nome di Diego Maradona, purtroppo però non ci saranno i tifosi che sono sempre importanti in questi incontri. Il pubblico riesce sempre a dare qualcosa in più a Napoli Roma. In questo caso poi è la partita da dedicare a Diego Maradona, lo merita. Sono molto dispiaciuto della sua scomparsa naturalmente, una morte avvenuta quando aveva solo sessant’anni.

Ha mai incontrato Maradona nella sua carriera? No, non l’ho mai incontrato. Ho avuto invece la fortuna di incontrare un altro fuoriclasse del calcio, Pelè, in un’amichevole del Milan col Santos. Ho incontrato Eusebio, anche lui non scherzava per niente… E poi Cruyff, il blocco della grande Olanda degli anni ’70. Giocatori che sono passati alla storia del calcio. Maradona era proprio unico, certo una vita particolare, una morte improvvisa, troppo presto. Un personaggio speciale, come George Best. Mi ricorda Steve McQueen…

Giusta la decisione di dedicargli lo stadio del Napoli? Sì, deve essere dedicato a Maradona.

Una Roma imbattuta questa stagione, pronta a portare a casa il successo? La Roma sta facendo proprio bene, sta disputando una grande stagione, sarà sicuramente combattiva a Napoli.

Un giudizio su Fonseca? Bravo, molto bravo, un tecnico che sta confermando la sua grande capacità di guidare la formazione giallorossa.

Il suo pronostico su Napoli Roma? Non mi sbilancio: una tripla. (Franco Vittadini)



