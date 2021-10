Pronostico Napoli Torino/ Bruscolotti: “Attenti a Juric!” (esclusiva)

Pronostico Napoli Torino, Bruscolotti: occhio a non sottovalutare il Toro

Pronostico Napoli Torino: si gioca stasera alle ore 18.00 allo stadio Maradona con gli azzurri primi a 21 punti in classifica dopo aver vinto tutte le prime sette partite del campionato, ultima il colpaccio a Firenze. Il Torino a 8 punti invece viene dalla sconfitta nel derby con la Juventus. Gli azzurri cercheranno ancora di riconfermarsi anche contro i granata: un incontro sulla carta non impossibile, magari solo condizionato dal caso Insigne. Un Napoli che non vuole fermarsi più contro un Torino che vuole arrivare a posizioni più tranquille di classifica, per presentare Napoli Torino abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Napoli Torino, che partita sarà? Una partita da affrontare nel modo giusto e con molta concentrazione, anche perchè Juric è un tecnico molto bravo ad imbrigliare le formazioni avversarie.

Napoli da scudetto, sette partite vinte su sette: pensa che possa tenere fino alla fine? Aspettiamo, soprattutto sarà veramente importante la Coppa d’Africa a gennaio, quando saranno assenti per un mese Koulibaly, Anguissa e Osimhen.

Il caso Insigne potrebbe disturbare gli azzurri? In effetti è così e mi auguro venga risolto al più presto per il bene della squadra. In questo momento ci potrebbe essere anche la possibilità di guadagnare cifre molto più alte per Insigne. E’ una situazione quindi che doveva essere risolta molto tempo prima.

Si attende il solito grande Napoli anche contro il Torino? Spero proprio di sì, che ci sia una conferma del Napoli anche in quest’incontro.

Quanto merito ha Spalletti in questo primo posto del Napoli? Spalletti ha lavorato bene, ha saputo dare compattezza e organizzazione alla squadra. Resta il fatto però che in campo ci vanno i giocatori, sono loro che decidono le partite.

Un suo giudizio su Juric? E’ un tecnico molto bravo, valido, molto preparato. Il suo tipo di gioco potrebbe mettere in difficoltà il Napoli di Spalletti.

Il suo pronostico su Napoli Torino? Ovviamente mi auguro che vinca il Napoli anche se poi è sempre il campo che decide il risultato finale. (Franco Vittadini)



