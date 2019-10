Pronostico Napoli Verona/ Savoldi: Ancelotti sta rischiando lo scudetto (esclusiva)

Quest’oggi si accende la sfida di Serie A tra Napoli e Verona alle ore 18.00, e certo pare un incontro sicuramente non facile alla ripresa del campionato. Gli azzurri di Ancelotti infatti tornano a giocare in casa dopo un inizio di stagione non troppo convincente e dal pareggio insoddisfacente trovato nella trasferta a Torino. Di contro poi oggi i campani avranno il Verona di Juric, che invece torna protagonista dopo gli ottimi tre punti vinti ai danni della Sampdoria: l’Hellas potrebbe rappresentare un ostacolo ben duro per i partenopei. Per presentare la sfida Napoli Verona, abbiamo sentito Giuseppe Savoldi: eccolo in questa intervista esclusiva al sussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita non semplice per il Napoli che dovrà ritrovarsi, dovrà cercare di esprimersi bene contro l’Hellas, un Hellas molto positivo finora.

Che Napoli si attende dopo la sosta quindi? Un Napoli che sappia risolvere i suoi problemi, che cerchi di superarli per offrire una buona prestazione contro la formazione veneta.

Ancora speranze di scudetto per gli azzurri? Si può veramente dire che il Napoli deve stare attento, perchè se continuerà a perdere punti la distanza dalle prime aumenterà sempre di più. Le speranze di scudetto quindi diminuiranno sempre di più!

Quali sono i limiti attuali del Napoli? Sono limiti mentali, questo è il principale problema del Napoli.

Milik O Llorente in attacco? E’ uguale perchè l’Hellas giocherà probabilmente molto coperto, potrebbero essere schierati tutti e due.

Le piace come sta giocando l’Hellas? Sì mi piace molto, mi piacciono molto le idee calcistiche di Juric il suo allenatore che riesce a proporle in un modo ideale alla squadra.

Il suo pronostico per Napoli Verona. Sulla carta il Napoli partirà favorito, ma se non starà attento rischierà molto contro un Verona sempre pericoloso e di buona qualità tecnica.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA