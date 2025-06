PRONOSTICO NORVEGIA ITALIA: IL PUNTO DI ANDREA MANDORLINI (ESCLUSIVA)

Primo incontro per gli Azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 stasera a Oslo: sarà Norvegia Italia, con i padroni di casa a punteggio pieno dopo due partite già giocate, rappresenta quindi un ostacolo importante. È cresciuta molto negli ultimi anni e ha in squadra un campione come Haaland, in grado sempre di finalizzare le azioni dei suoi compagni. D’altra parte l’Italia è squadra di buon valore tecnico, superiore alla Norvegia. Sarà importante l’atteggiamento con cui scenderanno in campo gli Azzurri che devono cominciare bene già in questo match. Non possiamo permetterci di fallire per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali e fare risultato stasera sarà fondamentale. Per il pronostico Norvegia Italia abbiamo sentito Andrea Mandorlini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Probabili formazioni Norvegia Italia/ Quote: due dubbi per Spalletti (qualificazioni Mondiali, 6 giugno 2025)

Come vede questa partita nel suo pronostico Norvegia Italia? Una partita importante da affrontare nel migliore dei modi nel percorso di qualificazione ai Mondiali. L’Italia in ogni caso ha tutte le possibilità di fare bene per il valore tecnico che ha.

Che incontro si aspetta dalla Norvegia? Le squadre nordiche sono molto fisiche e fanno di questa cosa la loro principale caratteristica e credo che sarà così anche stasera. Si aggiunge poi che tanti suoi giocatori militano in campionati importanti e questo spiega il valore di questa formazione. L’esperienza che hanno accumulato è molto rilevante.

Probabili formazioni Estonia Israele/ Quote: chi gioca stasera? (qualificazioni mondiali, oggi 6 giugno 2025)

Haaland naturalmente uomo in più della Norvegia? È un campione, un giocatore completo, un attaccante, un giocatore su cui bisognerà molto fare attenzione stasera.

Si attende un’Italia convincente, pronta a attaccare dall’inizio? Mi attendo un’Italia equilibrata, quella che mette in campo sempre Spalletti e, al di là del modo di giocare, un’Italia di buon livello qui in Norvegia.

Raspadori e Kean i nostri matchwinner? Sono in forma, l’hanno dimostrato anche nell’ultima parte del campionato e potrebbero certamente essere decisivi in questo match.

Incontro già decisivo ai fini della qualificazione ai Mondiali? È ancora presto ma è un incontro già importante per la qualificazione, è importante fare risultato, magari vincere.

Acerbi vs Spalletti/ Il difensore rifiuta la Nazionale: "Non mi sento voluto dal CT" (oggi 1 giugno 2025)

Il suo pronostico Norvegia Italia? Spero che l’Italia vinca, è fondamentale che dopo due eliminazioni dai Mondiali ci qualifichiamo finalmente. È quello che spero e mi auguro fino in fondo. (Franco Vittadini)