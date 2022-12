Pronostico Olanda Argentina/ Mazzola: “Match da 50-50. Io con Mbappé…” (esclusiva)

PRONOSTICO OLANDA ARGENTINA, PARLA SANDRO MAZZOLA (ESCLUSIVA)

Una partita tutta da vedere Olanda Argentina, in programma stasera alle 20.00 italiane al Lusail Stadium per i quarti di finale dei Mondiali 2022, match che si preannuncia molto equilibrato tra gli Orange di Van Gaal e l’Albiceleste trascinata da Leo Messi. Un revival anche della finale dei Mondiali in Argentina del 1978 vinti proprio dall’Argentina sull’Olanda. Da una parta una formazione molto compatta come l’Olanda, con tanti giocatori in ogni caso pieni di talento come Klaassen e Depay, dall’altra l’Argentina che cercherà di puntare molto sulla classe di Messi e sulla tecnica tipicamente sudamericana dei suoi giocatori. Per il pronostico su Olanda Argentina abbiamo sentito Sandro Mazzola in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Probabili formazioni Inghilterra Francia/ Diretta tv, quante stelle! (Mondiali 2022)

Nel suo pronostico Olanda Argentina che partita sarà? Una bella partita, un incontro molto interessante tra Olanda e Argentina, anche se tifo più per l’Argentina.

L’Olanda potrebbe essere la sorpresa dei Mondiali? Lo è già, è un’ottima squadra, una formazione sempre temibile che sta esprimendo un ottimo calcio.

Probabili formazioni Marocco Portogallo/ Diretta tv, CR7 giocherà? (Mondiali 2022)

Depay quanto sarà importante in quest’incontro? E’ un attaccante molto forte, capace sempre di esserci al momento giusto, quando non te l’aspetti, di essere decisivo in zona gol.

Messi basterà per trascinare l’Argentina al successo? Se sarà in forma Messi potrà trascinare l’Argentina al successo. E’ un giocatore in grado di portare la sua nazionale alla vittoria contro l’Olanda con le sue giocate, il suo grande calcio.

Cosa potrebbe fare De Paul? A me piace, ce lo ricordiamo quando giocava in Italia all’Udinese. Un giocatore importante per l’Argentina, veramente utile, veramente bravo.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BRASILE/ Quote: Luka Modric a caccia dell'impresa

Dove si deciderà Olanda Argentina? Saranno decisive le difese delle due squadre, poi chi saprà inventare qualcosa, trovare la giocata importante potrebbe portare alla vittoria i suoi.

Il suo pronostico su Olanda Argentina? Dovrebbe essere una partita molto equilibrata col 50% di possibilità di successo delle due squadre.

Qual è la squadra secondo lei invece che finora ha espresso il miglior calcio a questi Mondiali? Direi la Francia con Mbappè che è veramente un fenomeno. Sì, devo dire il suo tipo di gioco assomiglia a come giocavo io. Tante serpentine, tanti uno contro uno vincenti, un po’ come il calcio che facevo io un tempo. Mi sarebbe proprio piaciuto giocare con lui, saremmo stati una coppia fortissima… (Franco Vittadini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA