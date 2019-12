Pronostico Parma Milan/ Novellino: Leao merita una chance e Ante Rebic…(esclusiva)

Incontro delicato per il club di Stefano Pioli: oggi al Tardini ci sarà alle ore 15.00 la sfida Parma Milan, valida nella 14^ giornata di Serie A. Alla vigilia di questo turno di campionato infatti la formazione rossonera ha 14 punti, in una situazione di classifica delicata, pur dopo il buon pareggio rimediato col Napoli di Ancelotti. Sono invece 18 punti quelli del Parma, che sta conducendo un buon campionato e torna a giocare in casa dopo il pari per 2-2 col Bologna di Mihajlovic. Sarà dunque complicato per il Diavolo fermare un Parma che sente profumo di alta classifica. Per presentare Parma Milan abbiamo sentito Walter Novellino: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre, con un Milan che dovrà fare risultato anche per risalire la classifica e evitare situazioni difficili.

Parma aggressivo pronto a portare a casa i tre punti? Credo proprio che questo dovrebbe essere l’atteggiamento della formazione emiliana. Una squadra molto brava tatticamente, capace di coprire gli spazi e sempre in grado di contenere le formazioni avversarie nel modo migliore.

Si attendeva questa posizione di classifica dei ducali? Si può dire che il Parma sta disputando una grande stagione, merito anche di D’Aversa il suo allenatore. Un Parma che applica molto bene il 4-3-3 ed è messo in campo nel modo ideale dal tecnico crociato.

Chi potrebbe fare la differenza nel Parma? Potrebbe essere Gervinho se giocherà, anche Barillà, lo stesso Bruno Alves, un giocatore di grande qualità tecnica in grado sempre di guidare la difesa. E poi Kulusevski l’attaccante prelevato dall’Atalanta che sta facendo grandi cose in attacco.

E’ un Milan che non riesce più a vincere: quali sono i motivi? E’ una situazione che non dipende solo dagli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Milan. C’è magari una qualità tecnica non elevata, con Maldini e Boban che mancano ancora d’esperienza e hanno agito sul mercato non in maniera ideale. Ci vorrà pazienza per riportare il Milan a ottimi livelli. Dispiace solo per quello che sta accadendo per uno dei più grandi club del mondo!

Crede che se arrivasse Ibrahimovic risolverebbe i problemi della formazione rossonera? Proprio Ibrahimovic risolverebbe molti problemi. E’ un grande attaccante, un trascinatore. L’ho incontrato da allenatore, l’ho visto giocatore nel campionato americano. Se il Milan prenderà Ibra le cose dovrebbero cambiare sicuramente.

Una chance per Leao nell’undici iniziale anche a Parma, per migliorare il reparto offensivo? E’ vero l’attacco del Milan non va bene, un’occasione bisognerebbe darla a Leao. Piatek però non ha tutte le colpe, spesso non gli arrivano i palloni. Piuttosto vorrei aggiungere una cosa. Mi piacerebbe che ci fosse più attaccamento alla squadra da parte di chi è da poco al Milan come lo stesso Rebic. Lui ha avuto un’occasione speciale, è stato scelto da Maldini e Boban. E’ importante che questa cosa venga sempre messa in atto!

Il suo pronostico su Parma Milan. Non vedo un pareggio, penso che ci possa essere un successo di Parma o Milan.

