PRONOSTICO PSG INTER, FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE: PARLA GIANFRANCO BEDIN (ESCLUSIVA)

La finale di Champions League sarà Psg Inter all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il Paris Saint Germain torna in finale dopo 5 anni, l’Inter a 2 anni dalla sconfitta col Manchester City. Nella storia della Champions l’Olympique Marsiglia è l’unica francese vincitrice, col Milan nel 1993. Sono sei invece le finali disputate dall’Inter e tre vinte, ultimo successo nel 2010, la stagione del Triplete di Josè Mourinho, che ora sogna il Psg dopo aver conquistato campionato e coppa di Francia, anche grazie a Donnarumma e all’ex nerazzurro Hakimi. Incontro equilibrato sulla carta, si aspetta una grande prestazione dell’Inter come nella semifinale col Barcellona. Per il pronostico Psg Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin, una bandiera nerazzurra, in esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Psg Inter, come vede questa finale? Partita equilibrata con due grandi squadre che avranno tutte e due la possibilità di vincere questa finale.

Donnarumma uomo in più del Paris Saint Germain con Kvaratskhelia? Sono degli ottimi giocatori, che tra l’altro hanno giocato nel campionato italiano: può essere importante per il Paris Saint Germain.

Che partita si aspetta dal Psg? La solita partita, come hanno giocato la finale di Coppa di Francia che hanno vinto. Vorranno vincere e giocheranno in attacco, faranno il loro solito calcio.

Sarà la difesa il punto di forza dell’Inter? No, tutta la squadra sarà concentrata per questa finale. Una squadra che quest’anno ha avuto il merito di battere Barcellona e Bayern Monaco, anche se questa è una partita unica.

Vede più Lautaro Martinez o Thuram match-winner dell’incontro? Tutti e due, e non lo dico solo io, sono dei grandi attaccanti in grado di risolvere questa finale, hanno dimostrato in tutta la stagione di essere fortissimi.

Come vede la sfida delle panchine tra Luis Enrique e Simone Inzaghi? Sono allenatori di grande valore, che hanno vinto tanto in carriera e sanno interpretare molto bene il calcio.

Su chi giocherà maggiormente la pressione per questa finale? 50% a testa. Il Psg non ha mai vinto la Champions e vorrà vincerla. L’Inter torna in finale dopo due anni, vorrà vincerla anche lei. La pressione è su entrambe le squadre, la Champions League è una competizione che guarda tutto il mondo. Vincerla ha un significato veramente speciale. (Franco Vittadini)