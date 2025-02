PRONOSTICO PSV JUVENTUS: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU

Con il pronostico Psv Juventus parliamo del ritorno dei playoff di Champions League, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio: al Phillips Stadion di Eindhoven la Juventus riparte dal 2-1 con cui ha vinto la partita di andata otto giorni fa, grazie ai gol di Weston McKennie e Samuel Mbangula ma con quella rete di Ivan Perisic, che aveva temporaneamente pareggiato, che potrebbe complicare i piani e sicuramente mette in maggiore fiducia il Psv, che ha sì un solo risultato a disposizione ma con una vittoria anche con una rete di scarto andrebbe ai supplementari.

La Juventus comunque arriva bene a questa sfida di Champions League: quattro vittorie consecutive e soprattutto il sigillo di domenica sera contro l’Inter, al di là dell’aver agganciato il quarto posto in Serie A si è vista una squadra che, dopo aver sofferto parecchio nel primo tempo, è riuscita a cambiare spartito rendendolo a suo favore, ha impedito all’Inter di gestire secondo il suo dovere e si è presa i tre punti anche grazie alle letture di Thiago Motta. Ora il pronostico Psv Juventus: IlSussidiario.net ne ha parlato in esclusiva con Antonello Cuccureddu.

Cosa dire del pronostico Psv Juventus? È una partita sempre difficile, perché quando giochi in Europa non c’è mai niente di scontato e nessuno ti regala niente. Diciamo che la Juventus, se saprà giocare da Juventus visto che è anche superiore tecnicamente, dovrebbe fare risultato.

Che partita si aspetta dal Psv Eindhoven? Il Psv non è la solita squadra olandese, diciamo che non fa il classico gioco all’olandese; dovrebbe puntare, visto che è appunto inferiore sul piano tecnico alla Juventus, su altre caratteristiche di gioco, metterla sul piano di fisico, grinta e dinamismo.

Perisic giocatore da temere di più della squadra olandese? Ormai nel calcio moderno non ci sono più fenomeni, sarà da affrontare nel modo giusto tutto il Psv tutta la squadra olandese.

Pensa invece che Yildiz possa essere determinante per la Juventus? Yildiz può essere anche forte, ma tutti i giocatori della Juventus dovranno giocare bene. Sarà una Juventus che in Olanda dovrà avere continuità rispetto alle sue prestazioni di questa stagione; una Juve che purtroppo ha avuto troppi alti e bassi e questo ha rappresentato un po’ il suo problema.

Juventus attendista o pronta a giocare in attacco? La Juventus deve andare in Olanda a fare la partita, non può temere il Psv se è più forte dal punto di vista tecnico dovrà giocare in attacco a Eindhoven.

Quanto conterà a livello morale la vittoria sull’Inter? Vincere contro l’Inter certo è stato importante, ma bisogna sempre confermarsi andare a giocare concentrati contro il Psv. Sapere che sarà una battaglia e quindi affrontare quest’incontro in questo modo.

Qual è il suo pronostico su Psv Juventus? Naturalmente spero che vinca la Juventus, ho giocato nella Juventus e sono stato tifoso della Juventus fin da bambino. Ho conquistato tanti successi, tante vittorie e non posso che augurarmi tutto questo.

(Franco Vittadini)