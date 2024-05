Pronostico Real Madrid Borussia Dortmund/ Finale Champions League, Graziani: “Ancelotti favorito” (esclusiva)

PRONOSTICO REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, FINALE CHAMPIONS LEAGUE: PARLA FRANCESCO GRAZIANI (ESCLUSIVA)

Finale di Champions League, domani sera Real Madrid Borussia Dortmund si giocherà a Wembley e la squadra di Carlo Ancelotti vuole conquistare la quindicesima Champions della sua storia già piena di trofei, mentre i tedeschi di Edin Terzic vogliono conquistare la seconda Champions della loro storia dopo quella del 1997. Una finale che vede i madrileni favoriti almeno sulla carta, ma si sa che nelle finali può sempre succedere di tutto.

Questa partita potrebbe presentarsi più incerta del previsto: la decideranno l’ex Bellingham, Vinicius e le stelle delle merengues o la forza del gioco di squadra dei tedeschi? Saranno più importanti il carisma, l’esperienza di Carlo Ancelotti o la bravura, le alchimie tattiche di Terzic? Per intanto godiamoci questa finale di Champions League a Wembley, uno degli stadi più importanti al mondo. Per il pronostico su Real Madrid Borussia Dortmund abbiamo sentito Francesco Graziani in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Real Madrid Borussia Dortmund, la finale di Champions League che partita sarà? Una finale è sempre una finale, può sempre succedere di tutto, potrebbero vincere tutte e due le squadre. Certo però il Real Madrid gode dei favori del pronostico.

Belllingham sarà l’uomo in più del Real Madrid in questa finale? Non c’è solo Bellingham, sappiamo bene che il Real Madrid ha tanti giocatori fortissimi, tutti in grado di decidere questa finale.

Quanto conteranno l’esperienza e la bravura di Ancelotti per le merengues? Conosco Carlo avendoci giocato anche assieme nella mia carriera. E’ un allenatore molto bravo che ha vinto molto, con la sua serenità sa trasmettere serenità ai suoi giocatori. Ma sono proprio i giocatori che alla fine vanno in campo e decidono le partite.

Quale sarà la forza del Borussia Dortmund? Il gruppo dovrebbe essere la forza del Borussia Dortmund.

Hummels è il punto di riferimento del gioco della formazione tedesca? Hummels è un grande calciatore, potrebbe veramente essere molto importante per il Borussia Dortmund, soprattutto in ambito difensivo.

Dove potrebbe decidersi questa finale? Sono attaccante, ho giocato da attaccante nella mia carriera. Non posso che pensare che saranno gli attaccanti a decidere questa finale.

Un pronostico su Real Madrid Borussia Dortmund: chi vincerà la Champions League? Dico Real Madrid. (Franco Vittadini)

