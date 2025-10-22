Pronostico Real Madrid Juventus: il punto di Michelangelo Rampulla sulla partita del Santiago Bernabeu valida per la terza giornata di Champions League.

PRONOSTICO REAL MADRID JUVENTUS: IL PRONOSTICO DI MICHELANGELO RAMPULLA

È la grande classica del calcio europeo, mondiale, dunque si parla del pronostico Real Madrid Juventus che è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 22 ottobre, al Santiago Bernabeau., valevole per il terzo turno dei gironi preliminari di Champions League.

Real Madrid con 6 punti, Juventus con 2, con le due squadre che vivono certamente una situazione diversa. Le merengues in testa alla Liga con 24 punti, 22 il Barcellona che incontrerà proprio la prossima giornata di campionato. Bianconeri reduci dalla sconfitta di Como e con 12 punti in classifica a 4 dal Milan primo in campionato.

Tante polemiche, tanto malumore tra i tifosi della Juve e la posizione di Igor Tudor in panchina che si fa sempre più difficile. E in ogni caso per la Juventus un occasione importante di fare bene e ottenere un grande risultato contro il Real. Vincere da queste parti non è mai facile e un successo darebbe sicuramente la carica alla Juventus.

Per presentare questa scintillante partita, e per un pronostico Real Madrid Juventus abbiamo sentito Michelangelo Rampulla, ex portiere della squadra bianconera. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Real Madrid Juventus classica del calcio europeo: come vede questa partita? Grande partita tra queste due squadre, molto difficile per la Juventus che viene in un momento particolare della formazione bianconera. Per la Juventus però l’occasione di fare bene, con tante motivazioni per disputare un grande incontro.

Che Real Madrid si aspetta con il nuovo corso di Xabi Alonso? Prima c’era Ancelotti, adesso c’è Xabi Alonso nel Real Madrid, ma alla fine spesso sono i grandi giocatori, i campioni che decidono le partite.

Mbappé solito pericolo numero uno delle merengues? Mbappé è un grande giocatore, un grande attaccante. Sta segnando molti gol ed è aiutato anche dal modulo di gioco di Xabi Alonso in cui si trova molto bene.

Juventus in difficoltà nell’ultimo periodo: cosa servirà per rialzarsi contro il Real Madrid? Proprio la grinta, la determinazione della Juventus, che avrà l’occasione dopo un periodo difficile, come la sconfitta di Como di rialzarsi e fare un grande match a Madrid.

Il Bernabeau uno stadio mitico, giocare a Madrid sempre qualcosa a speciale… E’ qualcosa veramente di speciale giocare al Bernabeau, la pressione dei tifosi del Real, una squadra che incute sempre timore quando l’incontri, piena di campioni, piena di storia. Qualcosa di veramente unico, veramente grande.

La fantasia di Conceiçao potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia spagnola? La velocità, la fantasia di Conseicao potrebbero essere un grande vantaggio per la Juventus. La sua capacità di dribblare, di superare gli avversari potrebbero essere molto importanti per la Juventus.

Quanto conterà questa partita per il futuro di Tudor sulla panchina bianconera? Spesso in Italia non si ha pazienza con gli allenatori. Vinci a Madrid, perdi la prossima e si mette sotto processo un allenatore. E’ importante lasciare lavorare Tudor. E la Juventus difficilmente cambia un allenatore durante l’anno, aspetta sempre di giudicarlo a fine stagione.

Il suo pronostico su Real Madrid Juventus? Credo che la Juventus possa vincere a Madrid.

(Franco Vittadini)