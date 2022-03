Pronostico Roma Atalanta/ Agostini: “Mourinho deve fare la partita!” (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA ATALANTA: IL PUNTO DI MASSIMO AGOSTINI (ESCLUSIVA)

Roma Atalanta si gioca alle ore 18:00 di sabato 5 marzo: una sfida veramente importante quella che si giocherà stasera allo stadio Olimpico, valida per la 28^ giornata di Serie A. La Dea, tornata alla vittoria grazie al roboante 4-0 sulla Sampdoria, si è portata a 3 punti dalla Juventus dovendo recuperare una partita e, avendo la doppia sfida a favore, potrebbe realmente tornare a occupare l’ultima posizione utile per la Champions League.

Dall’altra parte c’è però una Roma che grazie al colpo di La Spezia, arrivato all’ultimo secondo su rigore, ha guadagnato due posizioni in classifica e giustamente torna a crederci; in più Roma Atalanta ha spesso e volentieri regalato spettacolo in epoca recente, dunque anche per questo si tratta di una partita da non perdere. Per farne un punto, e per tracciare un pronostico su Roma Atalanta, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Massimo Agostini che ci ha dato il suo parere sul match.

Roma Atalanta, che partita sarà? Una partita importante tra due squadre che vorranno sicuramente fare bene, con un’Atalanta che poi facendo risultato potrebbe riproporsi per il quarto posto.

Come potrà fare la Roma per avere la meglio? Sono tanti i giocatori della Roma che possono risolvere la partita, ma l’importante sarà impedire all’Atalanta di sviluppare le sue trame. La Dea ha ripreso fiducia con il 4-0 alla Sampdoria, per cui potrebbe essere particolarmente ispirata.

Come sta invece la Roma? La Roma viene dall’importante successo raccolto a La Spezia, ma non sta attraversando un gran periodo negli ultimi tempi.

Sarà dunque una Roma che attenderà l’Atalanta questa sera? Non credo, anche perchè non è la partita che vorrà fare Mourinho e non sarebbe ideale chiudersi, come già detto prima, contro una squadra come l’Atalanta. Credo che Mourinho voglia e debba fare una partita a tutto campo.

C’è anche un’interessante sfida tra due ottimi portieri come Rui Patricio e Musso… Dipenderà da come si svolgerà la partita: Rui Patricio potrebbe avere problemi qualora l’Atalanta dovesse presentarsi in modalità arrembante, è chiaro che il rendimento dei portieri sarà anche l’espressione di come andrà il match.

Che Atalanta si aspetta all’Olimpico? Un’Atalanta in grado di fare tante verticalizzazioni, di tenere la palla, di fare tanti cambi di posizione. Un Atalanta che si proponga col suo solito modo di far calcio.

È sempre Freuler l’ago della bilancia nella squadra di Gasperini? Nell’Atalanta sono in tanti i giocatori che possono far bene, non solo Freuler; quello che conta nella formazione di Gasperini è il collettivo.

Qual è il suo pronostico su Roma Atalanta? Dopo il successo di La Spezia, e giocando davanti al proprio pubblico, la Roma potrebbe avere l’occasione di cogliere un ottimo risultato. Quindi dico una vittoria dei giallorossi, o al massimo un pareggio.

(Franco Vittadini)



