Pronostico Roma Benevento/ Sella: “Lupa favorita, Veretout una conferma” (esclusiva)

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 la sfida che chiuderà la 4^ giornata della Serie A tra Roma e Benevento: match che si annuncia davvero interessante. All’Olimpico infatti i capitolini sono impazienti di migliorarsi in classifica e di confermare quanto di buono si è visto finora in questo inizio di campionato. Pure non si annuncia come una sfida semplice per Fonseca, visto che di fronte ci sarà la neopromossa Benevento, tra le squadre più in forma nella prima parte del campionato. Gli stregoni hanno già raccolto sei punti in appena tre turni e promettono scintille contro una big come è la Roma. Per presentare quest’incontro della 4^ giornata di Serie A abbiamo sentito Ezio Sella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Che partita sarà? Un Roma – Benevento che vedrà la formazione di Fonseca decisamente favorita con un Benevento che però ha iniziato nel migliore dei modi il campionato.

Una Roma da spettacolo stasera… L’importante poi alla fine sarà che la Roma vinca e migliori la sua classifica, più che fare spettacolo.

Veretout sorpresa di questo inizio stagione? Veretout non è una sorpresa, casomai una conferma. La scorsa stagione era stato fermato dai suoi problemi fisici, dal suo infortunio. Veretout è un giocatore di valore internazionale, molto importante per la Roma,

Un giudizio su Smalling. Un grandissimo difensore, di grandissima esperienza, che dà forza al reparto difensivo della Roma. Una Roma poi con calciatori di notevole qualità tecnica come Mancini, Pellegrin e Ibanez.



Che partita si aspetta dal Benevento? Una buona partita, pensata e vissuta secondo il gioco del Benevento. Un Benevento che potrebbe puntare su un incontro di contenimento e sul contropiede secondo l’idea di calcio di Filippo Inzaghi.

Crede che la squadra campana possa salvarsi? Anche se siamo solo all’inizio del campionato penso che il Benevento possa avere tutte le chances per lottare per la salvezza e raggiungerla.

Il suo pronostico su Roma – Benevento. Vedo una Roma vincente sul Benevento. Poi se la partita si sbloccasse nei primi venti minuti dell’incontro a favore della Roma la formazione di Fonseca potrebbe anche vincere più facilmente.

