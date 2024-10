PRONOSTICO ROMA INTER: IL PUNTO DI DARIO BONETTI

Grande classica di Serie A: alle ore 20:45 di domenica 20 ottobre l’ottava giornata prevede la scintillante Roma Inter, e dunque è tempo di tracciare il nostro pronostico. Roma che sta facendo fatica con i suoi 10 punti: l’arrivo di Ivan Juric al posto di Daniele De Rossi non ha cambiato di molto le cose dopo un buon avvio, anche in Europa League i giallorossi stanno faticando ed è emblematica in questo senso la sconfitta contro l’Elfsborg, addirittura si parla di un possibile ritorno di De Rossi anche se per ora restano voci di corridoio.

Inter che ha invece 14 punti in classifica, più motivata finora in Champions League che in campionato; da una parte i problemi in attacco della squadra di Juric, dall’altra quelli in difesa della formazione nerazzurra. Un incontro in ogni caso sempre tutto da giocare che vede favorita la squadra di Simone Inzaghi superiore sul piano tecnico e sul piano dell’organizzazione di gioco: per un pronostico su Roma Inter e un punto sui temi principali del big match, ilsussidiario.net ha contattato in esclusiva Dario Bonetti.

Che partita sarà Roma Inter? Tutte le partite sono da giocare ma l’Inter è superiore alla Roma dal punto di vista tecnico, è più forte e partirà coi favori del pronostico. E’ una squadra più organizzata, più attrezzata della Roma.

Che incontro si attende dalla Roma? Mi attendo una Roma che trovi la sua quadratura, riesca a esprimersi meglio di quanto ha fatto finora in campionato. Una Roma che sta facendo fatica proprio per questi motivi e per i suoi limiti in attacco, non lo dico solo io questo. Una Roma che proprio in attacco deve migliorarsi molto.

Pellegrini trascinatore della formazione giallorossa in Roma Inter? Pellegrini è un giocatore molto forte, potrà essere il trascinatore della Roma. Deve solo trovare più continuità nel suo livello di gioco.

Verso Roma Inter bisogna dire che i nerazzurri subiscono davvero troppo, rispetto anche all’anno scorso… Non posso sapere quali siano i motivi di tutto questo, non vedo l’Inter tutte le domeniche. Magari la difesa deve solo registrarsi, bisogna migliorare i meccanismi tra difesa e attacco.

Dimarco farà sempre la differenza nella squadra nerazzurra? L’Inter ha tanti giocatori forti, non c’è solo Dimarco, sono tanti i giocatori di grande valore nella formazione nerazzurra.

Come vede la sfida delle panchine tra Juric e Simone Inzaghi in Roma Inter? Sono tutti e due degli ottimi allenatori, ma poi in campo ci vanno i giocatori e sono loro che decidono le partite.

Eccoci al pronostico Roma Inter: come finirà la partita? Spero innanzitutto che la Roma faccia una buona partita e faccia un ottimo risultato, credo e spero che potrebbe essere un incontro con tanti gol.

(Franco Vittadini)