Pronostico Roma Lazio/ Zoff: “Biancocelesti più in forma, Inzaghi..”(esclusiva)

PRONOSTICO ROMA LAZIO, LA PREVISIONE DI DINO ZOFF: “LAZIO FAVORITA..”

Un Roma-Lazio sempre di grande fascino che si giocherà stasera alle ore 20, 45 allo stadio Olimpico, nella 37^ giornata della Serie A. Un derby quello della capitale che vedrà la squadra di Fonseca cercare assolutamente il successo dopo una stagione non certo eccezionale. Per la Lazio invece sono le ultime speranze di provare a riagganciare la zona Champions. Incontro in ogni caso che vale sempre doppio per la rivalità esistente da sempre tra le due squadre, tra i tifosi, che può almeno in parte salvare la stagione. Per presentare Roma Lazio abbiamo sentito Dino Zoff: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Bisogna dire che il derby è molto sentito e anche questa volta dovrebbe essere così. Un Roma – Lazio, molto bello, molto combattuto.

Un giudizio sulla stagione della Roma. In campionato non ha fatto grandi cose, ma bisogna dire che è stata l’ultima squadra italiana a uscire dalle coppe. E’ arrivata in semifinale, perdendo solo col Manchester United. Anche questa cosa mi sembra importante per la sua stagione. Vincere il derby darebbe un valore più positivo a questo anno della Roma.

E per il futuro della Roma… C’è voglia di far bene tanto più che con l’arrivo di Mourinho c’è entusiasmo si pensa in grande e i tifosi sperano che sia una Roma molto forte.

Dzeko potrebbe decidere quest’incontro? Dzeko ha giocato a corrente alternata quest’anno, magari anche perchè non è più così giovane. In ogni caso è sempre un attaccante capace di decidere ogni partita.

Un giudizio sulla stagione della Lazio. Poteva fare di più, vista che è per il momento fuori dalla Champions League. Si giocherà le ultime possibilità di andarci in queste ultime giornate, cercando di vincerle tutte e tre.

Quanto conterà Luis Alberto nell’undici biancoceleste? Molto perchè sa segnare e sa fornire molti assist, giocando anche tanto per la squadra.

Dove si deciderà il derby? In difesa dove quest’anno sia Roma che Lazio hanno mostrato hanno diversi problemi.

Il suo pronostico su Roma – Lazio. La Lazio in questo momento della stagione mi sembra più in forma e partirà favorita.

Per Dino Zoff un legame poi importante con la Lazio come dice la sua carriera... E’ così sono molto legato alla Lazio, per gli anni che ho passato in questo club da allenatore e dirigente, per la mia carriera nella formazione biancoceleste.

(Franco Vittadini)



