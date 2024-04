Pronostico Roma Milan/ Turone: “Partita da giocare, possono passare entrambe!” (Europa League, esclusiva)

PRONOSTICO ROMA MILAN: IL PUNTO DI MAURIZIO TURONE

Con il pronostico di Roma Milan parliamo ulteriormente dell’appassionante ritorno dei quarti di finale in Europa League 2023-2024: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile e, come ben sappiamo, si riparte dalla vittoria, preziosissima, che i giallorossi hanno timbrato a San Siro una settimana fa, grazie al gol di Gianluca Mancini che dopo aver risolto il derby potrebbe consegnare un’altra semifinale europe alla sua squadra. Roma che si è ripresa dallo choc di Udine dopo il grande spavento per il malore occorso a Evan Ndicka; Milan che viene dal pareggio col Sassuolo 3 -3. Milan che è atteso poi lunedì nel derby con l’Inter che potrebbe chiudere il campionato in caso di sconfitta dei rossoneri.

Partita vera in ogni caso quella dell’Olimpico, con Stefano Pioli che annuncia una formazione d’attacco e la Roma pronta a replicare magari anche con le invenzioni tattiche di Daniele De Rossi. Partita giocata sul filo dell’equilibrio magari decisa da qualche episodio o dalle giocate di Leao e Dybala. Per presentare Roma Milan, per un pronostico sul ritorno dei quarti di Europa League, abbiamo sentito Maurizio Turone che ha giocato nella sua carriera in entrambe le squadre: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Pronostico Roma Milan, ritorno dei quarti di Europa League: che partita sarà? Una partita equilibrata visto il valore e la forza di tutte e due le squadre.

La Roma punterà sul contropiede visto il risultato dell’andata? Vedremo: dipenderà da come andrà la partita, da come si svolgerà il gioco in campo.

E Lukaku potrebbe fare la differenza? Lukaku è giocatore molto forte in grado sempre di dare fastidio, di impensierire le difese avversarie.

Che Milan si aspetta all’Olimpico? Pioli dovrebbe schierare una formazione d’attacco per recuperare lo 0- 1 di San Siro… Le partite poi finiscono al 90′, il Milan scenderà in campo per vincere, magari per attaccare, ma certamente non è detto che il gol lo trovi subito. Staremo a vedere…

Vedremo un Leao finalmente decisivo? Leao è un grande giocatore, un grande attaccante; e come tutti i grandi attaccanti va soggetto ad alti e bassi. Può comunque fare sempre fare la differenza, in ogni partita.

Quanto conteranno Maignan e Svilar in Roma Milan? Sono due ottimi portieri, lo sono sempre, non bisogna aspettare stasera per giudicarli.

Un pronostico su Roma Milan e un ricordo della sua militanza nelle due squadre… Ho vinto molto con entrambe le squadre: due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe con il Milan e due Coppe Italia con la Roma, con cui ho anche sfiorato lo scudetto. Ho ricordi bellissimi di entrambe le esperienze. Il pronostico? Sia Roma che Milan hanno la possibilità di superare questo quarto di finale.

