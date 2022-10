Pronostico Roma Napoli/ Bruscolotti: “Meglio Spalletti ma…” (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA NAPOLI, PARLA GIUSEPPE BRUSCOLOTTI (ESCLUSIVA)

Una partita dalle mille motivazioni questo Roma Napoli in programma stasera alle 20,45 allo stadio Olimpico come grande posticipo di Serie A. Dalla lotta per lo scudetto alla rivalità tra queste due squadre e tifoserie nel Derby del sud. Un incontro che potrebbe dire molto sul futuro in campionato delle formazioni di José Mourinho e Luciano Spalletti e si spera giocato ad alti livelli di calcio. Per il pronostico Roma Napoli abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Roma Napoli che partita sarà? È sempre il Derby del sud, una partita molto sentita, speciale, Un incontro di grande importanza per tutte e due le squadre ed entrambe le tifoserie.

Come vede la sfida dei portieri Rui Patricio-Meret? Dipenderà da come si svolgerà questa partita…

E quella tra Osimhen e Abraham? Osimhen dopo l’infortunio è tornato in grande forma, sta giocando molto bene. Abraham non è nel suo migliore periodo.

Pensa che la Roma possa giocare questa partita in contropiede? Sì, credo che possa essere questa la tattica di gioco che utilizzerà Mourinho contro il Napoli.

Zielinski è l’uomo in più di questo Napoli, pensa che si confermerà anche stasera? Zielinski sta giocando bene. Da quando non c’è più Insigne ha trovato i suoi spazi. Zielinski è in grande forma e si sta esprimendo nel migliore dei modi.

È l’anno buono per lo scudetto del Napoli? È ancora presto per dirlo, poi ci sarà la pausa che sarà molto importante per l’esito del campionato.

Il suo pronostico su Roma Napoli? Sarà una partita di mille contenuti e tanta rivalità tra le due squadre che si fatica a pronosticare. Il Napoli sta facendo meglio adesso ma vedremo quello che succederà in campo. Di Roma Napoli ne ho giocati tanti. C’era ancora il gemellaggio tra le due tifoserie, il Derby del sud era un incontro veramente bello. (Franco Vittadini)

